На грани срыва: с чем столкнулись школьные учителя

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Доводят до нервного срыва и вынуждают уволиться — почти треть учителей, согласно опросам, сталкивались с травлей в школе. И, в отличие от детей, педагоги практически беззащитны. Что делают для решения проблемы — в материале РИА Новости.

"Дразнили и насмехались"

После вуза Елена (имя изменено) устроилась в элитную московскую частную школу преподавать английский. С учениками контакта не возникло.

"Они все не раз бывали за границей, поэтому каждое задание воспринимали в штыки. Вызывающим тоном уточняли у меня, что им это даст, передразнивали и смеялись. Говорили, что знают предмет куда лучше меня", — рассказывает она.

Устав от постоянных насмешек, обратилась к классному руководителю. Но та отмахнулась — мол, разбирайся сама. Вмешались завучи, попросили психолога побеседовать с детьми.

"Та встала на сторону школьников, — продолжает Елена, — подтвердив обоснованность их претензий".

Она не понимала, что делать. Признается: задумалась об уходе из профессии. Потом руководство взамен пятиклассников дало ей несколько старшеклассников для подготовки к ЕГЭ.

"Те пятиклассники после истории со мной стали срывать уроки и у других учителей. Никакой воспитательной работы так и не провели", — удивляется Елена.

А те, кого она готовила, получили по ЕГЭ высокие баллы. Несмотря на успех, учительница все же решила уйти из школы.

"На чьей стороне закон?"

Подобных случаев немало. В октябре Общероссийский профсоюз образования провел опрос: из 48 847 учителей 27 процентов сталкивались с агрессией со стороны школьников. При этом далеко не все (только 69 процентов) готовы на это официально пожаловаться. Да и не знают куда.

С проблемой знакомы в Госдуме. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил: это зоны ответственности нескольких структур — прежде всего трудовой инспекции и прокуратуры.

"Дети стали достаточно агрессивны. Многие считают, что могут позволить себе что угодно, полагая, что за это им ничего не будет", — сказал депутат РИА Новости.

В Госдуме, добавляют он, давно обсуждают закон о буллинге учителей. В частности, предлагают приравнять педагогов к государственным служащим, которые защищены от публичных оскорблений по статье 319 УК (за это полагается наказание вплоть до года исправительных работ).

"Молодежь и так нехотя идет в профессию. Многие школы работают только благодаря нашим педагогам-пенсионерам", — отмечает Нилов.

На заседании Всероссийского штаба по капремонту и строительству школ министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что сейчас не хватает 18 тысяч учителей.

"Добиться увольнения"

Артем Тараянц восемь лет проработал психологом в московской гимназии. Неоднократно помогал учителям справиться с травлей, пока сам с этим не столкнулся.

Коллега попросила помочь успокоить двоих школьников. Десятиклассники регулярно срывали уроки, громко смеялись в классе, полностью игнорируя замечания.

"Я попытался показать им, как нелепо они выглядят со стороны, и провести профилактическую беседу. Бесполезно: подростки переключили внимание на меня. Каждый раз, встречаясь с ними, слышал неприятные шутки в свой адрес. И в этот момент терялся", — признается психолог.

Позже одна из десятиклассниц и вовсе заявила, что хочет добиться его увольнения. Артем старался держать себя в руках. Однако "неприятный осадок остался". И через некоторое время он уволился.

"Все начинается с семьи"

Представитель Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" Лариса Санатовская считает, что проблема в "серьезных системных недоработках".

"Действовать надо на всех уровнях и в разных форматах. Так, мы проводим родительские собрания, совещания с психологами и конфликтологами, взаимодействуем с педагогическим и родительским сообществами", — перечисляет она.

© Getty Images / Pressmaster Школьный психолог © Getty Images / Pressmaster Школьный психолог

За ненадлежащее воспитание и обучение детей предусмотрена административная ответственность. С октября штрафы — от 500 до двух тысяч рублей. Конечно, этого мало.

В сентябре при Минпросвещения создали Совет по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. На первом заседании решили подготовить инструкцию для учителей.

Кроме того, в конце октября в рамках Всероссийского семинара-совещания Общероссийский профсоюз образования провел круглый стол по вопросам защиты прав и интересов педагогов.

"Мы сформулировали предложения по усовершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей защиту чести и достоинства учителей. Например, можно принять федеральный закон, регламентирующий и устанавливающий статус педагогического работника, повысить штрафы для родителей и учеников", — говорит председатель Общероссийского профсоюза образования Лариса Солодилова.

Трудность еще в том, что нередко учителя "поддаются на провокации из-за неустойчивого эмоционального состояния". А это, подчеркивает Солодилова, следствие "большой учебной и непрофильной нагрузки, а порой и профессионального выгорания".