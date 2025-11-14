https://ria.ru/20251114/tsifry-2055063178.html
Минцифры дополнило белый список сайтов
Минцифры дополнило белый список сайтов - РИА Новости, 14.11.2025
Минцифры дополнило белый список сайтов
Минцифры дополнило белый список сайтов, доступных и во время ограничений мобильной связи и интернета, в него вошли в том числе СМИ, а также приложения для... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:34:00+03:00
2025-11-14T18:34:00+03:00
2025-11-14T19:13:00+03:00
россия
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg
https://ria.ru/20251114/peskov-2054967347.html
https://ria.ru/20251110/mintsifra-2054024348.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de288ca35322b7d0b64615bba39ea1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Общество, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры дополнило белый список сайтов
РИА Новости, 2ГИС и Альфа-банк внесли в белый список сайтов
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минцифры дополнило белый список сайтов, доступных и во время ограничений мобильной связи и интернета, в него вошли в том числе СМИ, а также приложения для покупки билетов, навигации и заказа такси.
"Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности", — рассказали в ведомстве
.
Так, в новый перечень вошли:
- сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, региональных правительств;
- "Почта России";
- Альфа-банк;
- государственная система цифровой маркировки товаров "Честный знак";
- СМИ: "Комсомольская правда", РИА Новости, РБК, "Газета.ру", "Лента.ру", Rambler;
- РЖД и туристический портал "Туту.ру";
- навигатор 2ГИС;
- такси "Максим";
- сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
На первом этапе в него уже вошли социальные сети, платформа MAX, приложения маркетплейсов и супермаркетов, видеосервисы, а также личные кабинеты операторов связи. Помимо этого, при ограничениях сохраняется доступ к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.