Рейтинг@Mail.ru
Минцифры дополнило белый список сайтов - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 14.11.2025 (обновлено: 19:13 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/tsifry-2055063178.html
Минцифры дополнило белый список сайтов
Минцифры дополнило белый список сайтов - РИА Новости, 14.11.2025
Минцифры дополнило белый список сайтов
Минцифры дополнило белый список сайтов, доступных и во время ограничений мобильной связи и интернета, в него вошли в том числе СМИ, а также приложения для... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T18:34:00+03:00
2025-11-14T19:13:00+03:00
россия
общество
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg
https://ria.ru/20251114/peskov-2054967347.html
https://ria.ru/20251110/mintsifra-2054024348.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de288ca35322b7d0b64615bba39ea1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Общество, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры дополнило белый список сайтов

РИА Новости, 2ГИС и Альфа-банк внесли в белый список сайтов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Минцифры дополнило белый список сайтов, доступных и во время ограничений мобильной связи и интернета, в него вошли в том числе СМИ, а также приложения для покупки билетов, навигации и заказа такси.
"Сформирован перечень российских цифровых платформ, которые на втором этапе вошли в список сервисов и сайтов, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности", — рассказали в ведомстве.
Сим-карта - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Песков назвал дискуссию вокруг временной блокировки сим-карт беспочвенной
Вчера, 12:58
Так, в новый перечень вошли:
  • сайты государственных органов: Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, региональных правительств;
  • "Почта России";
  • Альфа-банк;
  • государственная система цифровой маркировки товаров "Честный знак";
  • СМИ: "Комсомольская правда", РИА Новости, РБК, "Газета.ру", "Лента.ру", Rambler;
  • РЖД и туристический портал "Туту.ру";
  • навигатор 2ГИС;
  • такси "Максим";
  • сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
На первом этапе в него уже вошли социальные сети, платформа MAX, приложения маркетплейсов и супермаркетов, видеосервисы, а также личные кабинеты операторов связи. Помимо этого, при ограничениях сохраняется доступ к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Минцифры рассказало, как можно будет вернуть доступ к мобильному интернету
10 ноября, 19:15
 
РоссияОбществоТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала