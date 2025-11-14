https://ria.ru/20251114/tsb-2054958533.html
Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом ЦБ
Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом ЦБ - РИА Новости, 14.11.2025
Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом ЦБ
Банк России рассматривает цифровизацию финансовой сферы как приоритет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T12:17:00+03:00
2025-11-14T12:17:00+03:00
2025-11-14T12:17:00+03:00
экономика
казахстан
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_0:65:3152:1838_1920x0_80_0_0_297c9772970d84bd15477208e09d0882.jpg
https://ria.ru/20251114/tsb-2054917643.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026944090_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_6a65985398e2d3145aef5143baf32ec2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казахстан, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Казахстан, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом ЦБ
Набиуллина заявила, что цифровизация финансовой сферы является приоритетом ЦБ