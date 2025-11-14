Рейтинг@Mail.ru
14.11.2025
12:17 14.11.2025
Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом ЦБ
Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом ЦБ - РИА Новости, 14.11.2025
Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом ЦБ
Банк России рассматривает цифровизацию финансовой сферы как приоритет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.11.2025
Набиуллина назвала цифровизацию финансовой сферы приоритетом ЦБ

Набиуллина заявила, что цифровизация финансовой сферы является приоритетом ЦБ

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Банк России рассматривает цифровизацию финансовой сферы как приоритет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"И в принципе мы цифровизацию финансовой сферы рассматриваем как приоритет. Потому что это благо для всей экономики, для людей", - сказала она, выступая на пленарном заседании конгресса финансистов в Казахстане.
"У цифровизации финансовой сферы много аспектов, кроме центральной валюты, центральных банков. Это QR, биометрия и так далее", - также уточнила Набиуллина.
"Цифровизация финансовой сферы позволяет существенно снижать, упрощать транзакции в экономике", - добавила она.
