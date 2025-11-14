Рейтинг@Mail.ru
10:27 14.11.2025 (обновлено: 12:15 14.11.2025)
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля
Центробанк отсрочил внедрение массовое цифрового рубля на сентябрь 2026 года не из-за технологических вопросов, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.11.2025
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля

Набиуллина: ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля для оценки сервисов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Деньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Центробанк отсрочил внедрение массовое цифрового рубля на сентябрь 2026 года не из-за технологических вопросов, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Технологически более-менее все понятно. Мы как раз хотим вместе с участниками рынка осмыслить, какие сервисы будут наиболее востребованы в экономике, именно с этой точки зрения продлеваем пилот", - сказала она на конгрессе финансистов в Казахстане.
При массовом внедрении банки должны будут предоставить доступ к сервисам в цифровых рублях, юридические и физические лица смогут использовать валюту в новом формате на добровольной основе, добавила Набиуллина.
Он отметила, что ЦБ будет развивать проект, чтобы совершенствовать самые необходимые сервисы и приносить гражданам пользу.
Реализация проекта началась в 2021 году. Цифровой рубль - новая форма национальной валюты, которую россияне смогут использовать наравне с наличными и безналичными деньгами. В начале августе 2023 года осуществление проекта закрепили законодательно, а в середине месяца - началась его реализация.
Изначально планировалось, что новую форму валюты внедрят с июля 2025 года, однако в Банк России предложил изменить сроки. Согласно закону, ведущие банки страны и их бизнес-клиенты должны будут дать возможность совершать операции с использованием цифрового рубля в сентябрю 2026 года, универсальные банки и их крупные клиенты должны будут сделать это к сентябрю 2027 года, остальные - к сентябрю 2028-го.
