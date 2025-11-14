https://ria.ru/20251114/tsb-2054934891.html
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля - РИА Новости, 14.11.2025
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля
Центробанк отсрочил внедрение массовое цифрового рубля на сентябрь 2026 года не из-за технологических вопросов, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:27:00+03:00
2025-11-14T10:27:00+03:00
2025-11-14T12:15:00+03:00
экономика
казахстан
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
казахстан
экономика, казахстан, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Казахстан, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля
Набиуллина: ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля для оценки сервисов
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Центробанк отсрочил внедрение массовое цифрового рубля на сентябрь 2026 года не из-за технологических вопросов, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Технологически более-менее все понятно. Мы как раз хотим вместе с участниками рынка осмыслить, какие сервисы будут наиболее востребованы в экономике, именно с этой точки зрения продлеваем пилот", - сказала она на конгрессе финансистов в Казахстане
При массовом внедрении банки должны будут предоставить доступ к сервисам в цифровых рублях, юридические и физические лица смогут использовать валюту в новом формате на добровольной основе, добавила Набиуллина
Он отметила, что ЦБ
будет развивать проект, чтобы совершенствовать самые необходимые сервисы и приносить гражданам пользу.
Реализация проекта началась в 2021 году. Цифровой рубль - новая форма национальной валюты, которую россияне смогут использовать наравне с наличными и безналичными деньгами. В начале августе 2023 года осуществление проекта закрепили законодательно, а в середине месяца - началась его реализация.
Изначально планировалось, что новую форму валюты внедрят с июля 2025 года, однако в Банк России предложил изменить сроки. Согласно закону, ведущие банки страны и их бизнес-клиенты должны будут дать возможность совершать операции с использованием цифрового рубля в сентябрю 2026 года, универсальные банки и их крупные клиенты должны будут сделать это к сентябрю 2027 года, остальные - к сентябрю 2028-го.