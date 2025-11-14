Набиуллина объяснила, почему ЦБ перенес массовое внедрение цифрового рубля

Реализация проекта началась в 2021 году. Цифровой рубль - новая форма национальной валюты, которую россияне смогут использовать наравне с наличными и безналичными деньгами. В начале августе 2023 года осуществление проекта закрепили законодательно, а в середине месяца - началась его реализация.

Изначально планировалось, что новую форму валюты внедрят с июля 2025 года, однако в Банк России предложил изменить сроки. Согласно закону, ведущие банки страны и их бизнес-клиенты должны будут дать возможность совершать операции с использованием цифрового рубля в сентябрю 2026 года, универсальные банки и их крупные клиенты должны будут сделать это к сентябрю 2027 года, остальные - к сентябрю 2028-го.