ЦБ вынужден идти между Сциллой и Харибдой, рассказала Набиуллина

Банк России в прошлом году три раза подряд повышал ключевую ставку на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий: в июле сразу на 2 процентных пункта - до 18% годовых, в сентябре - на 1 процентный пункт, до 19% годовых, а в октябре - вновь на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.