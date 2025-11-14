Трамп объяснил, зачем демократы связывают его с делом Эпштейна

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются эксплуатировать дело финансиста Джеффри Эпштейна в информационной среде, чтобы отвлечь внимание от неурядиц в своей партии и её политических неуспехов в ходе приостановки работы правительства.
"Демократы делают все возможное, чтобы снова продвинуть дело Эпштейна, несмотря на публикацию министерством юстиции 50 тысяч страниц документов. Это делается, чтобы отвлечь внимание от всех их злонамеренных и неудачных инициатив, в особенности шатдауна. Демократическая партия находится в совершенном беспорядке, они не знают, что делать", - говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social.
Трамп также попросил больше не беспокоить его с делом Эпштейна, которое он назвал "проблемой демократов".
"Эпштейн был демократом, и потому это проблема демократов, а не республиканцев. Поспрашивайте про Эпштейна Билла Клинтона, Рида Хоффмана, Ларри Саммерса, они про него знают всё. Не тратьте своё время зря, допытываясь до Трампа. Я занят, я управляю страной", - подчеркнул президент США.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.