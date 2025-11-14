Трамп объяснил, зачем демократы связывают его с делом Эпштейна

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы пытаются эксплуатировать дело финансиста Джеффри Эпштейна в информационной среде, чтобы отвлечь внимание от неурядиц в своей партии и её политических неуспехов в ходе приостановки работы правительства.

"Демократы делают все возможное, чтобы снова продвинуть дело Эпштейна , несмотря на публикацию министерством юстиции 50 тысяч страниц документов. Это делается, чтобы отвлечь внимание от всех их злонамеренных и неудачных инициатив, в особенности шатдауна. Демократическая партия находится в совершенном беспорядке, они не знают, что делать", - говорится в публикации Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп также попросил больше не беспокоить его с делом Эпштейна, которое он назвал "проблемой демократов".

"Эпштейн был демократом, и потому это проблема демократов, а не республиканцев. Поспрашивайте про Эпштейна Билла Клинтона , Рида Хоффмана, Ларри Саммерса, они про него знают всё. Не тратьте своё время зря, допытываясь до Трампа. Я занят, я управляю страной", - подчеркнул президент США

Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.