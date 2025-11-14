Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за день

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мессенджер Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за один день, что стало максимальным показателем с начала февраля, говорится в отчете на его сайте.

Так, согласно данным, представленным на сайте Telegram , с начала ноября мессенджер уже заблокировал 2 810 095 групп и каналов. При этом только четверг, 13 ноября, их число составило 519 645. Таким образом, показатель поднялся выше отметки в 500 тысяч, что стало максимальным значением с 5 февраля (в тот день оно достигло 490 433).

С начала 2025 года было заблокировано 34 913 282 групп и каналов, из них 207 772 сообщества, связанных с терроризмом, уточняет компания.

Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и контроль на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.