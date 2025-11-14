Рейтинг@Mail.ru
Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за день - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/telegram-2054923803.html
Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за день
Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за день - РИА Новости, 14.11.2025
Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за день
Мессенджер Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за один день, что стало максимальным показателем с начала февраля, говорится в отчете на его... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T09:25:00+03:00
2025-11-14T09:25:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/46/1518594640_0:183:1800:1196_1920x0_80_0_0_a55c41bef69f5bbf99136559d33f6717.jpg
https://ria.ru/20251107/telegram-2053368062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/46/1518594640_205:0:1800:1196_1920x0_80_0_0_41d0336574d420c58c1df597ff9e8d1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, павел дуров, telegram
Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за день

Telegram в четверг заблокировал 519 645 групп и каналов

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мессенджер Telegram заблокировал более 500 тысяч групп и каналов за один день, что стало максимальным показателем с начала февраля, говорится в отчете на его сайте.
Так, согласно данным, представленным на сайте Telegram, с начала ноября мессенджер уже заблокировал 2 810 095 групп и каналов. При этом только четверг, 13 ноября, их число составило 519 645. Таким образом, показатель поднялся выше отметки в 500 тысяч, что стало максимальным значением с 5 февраля (в тот день оно достигло 490 433).
С начала 2025 года было заблокировано 34 913 282 групп и каналов, из них 207 772 сообщества, связанных с терроризмом, уточняет компания.
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и контроль на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Суд признал запрещенной информацию о подделке голоса в Telegram
7 ноября, 10:51
 
ТехнологииПавел ДуровTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала