В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил в пятницу губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 14.11.2025
воронежская область
2025
