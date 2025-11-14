Рейтинг@Mail.ru
Гросси отметил серьезную опасность атаки на линии энергоснабжения ЗАЭС
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 14.11.2025
Гросси отметил серьезную опасность атаки на линии энергоснабжения ЗАЭС
Повреждение линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС в результате прямой атаки - это очень опасная ситуация, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси отметил серьезную опасность атаки на линии энергоснабжения ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Повреждение линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС в результате прямой атаки - это очень опасная ситуация, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Хотел бы сказать, что прямая атака, которая была совершена на станцию и повредила линию внешнего электроснабжения, это очень опасная ситуация. За всю историю коммерческой эксплуатации АЭС такого никогда не было. Тем важнее, что нам удалось добиться результата восстановления сначала "Днепровской", потом "Ферросплавной" высоковольтных линий, чтобы стабилизировать ситуацию", - сказал он журналистам по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Гросси знает, откуда идут атаки на российские АЭС, заявил Лихачев
25 сентября, 21:32
 
