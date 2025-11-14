https://ria.ru/20251114/svo-2055005703.html
Гросси отметил серьезную опасность атаки на линии энергоснабжения ЗАЭС
Повреждение линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС в результате прямой атаки - это очень опасная ситуация, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 14.11.2025
