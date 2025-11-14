https://ria.ru/20251114/svo-2055000324.html
Лихачев назвал украинские удары по АЭС ответом на успехи России в ходе СВО
Лихачев назвал украинские удары по АЭС ответом на успехи России в ходе СВО
ВСУ пытаются атаковать российские АЭС в ответ на успех российских войск в ходе спецоперации, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
россия
калининград
