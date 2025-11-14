Рейтинг@Mail.ru
Лихачев назвал украинские удары по АЭС ответом на успехи России в ходе СВО - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/svo-2055000324.html
Лихачев назвал украинские удары по АЭС ответом на успехи России в ходе СВО
Лихачев назвал украинские удары по АЭС ответом на успехи России в ходе СВО - РИА Новости, 14.11.2025
Лихачев назвал украинские удары по АЭС ответом на успехи России в ходе СВО
ВСУ пытаются атаковать российские АЭС в ответ на успех российских войск в ходе спецоперации, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:54:00+03:00
2025-11-14T14:54:00+03:00
россия
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039687910_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_4c80a919252b74d1ffbf0528d2639cc9.jpg
https://ria.ru/20251114/grossi-2054998661.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039687910_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_b9ef909451fac66315e464046e056a33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, вооруженные силы украины
Россия, Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Лихачев назвал украинские удары по АЭС ответом на успехи России в ходе СВО

Лихачев: ВСУ атакуют АЭС в ответ на успех российских войск в ходе СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. ВСУ пытаются атаковать российские АЭС в ответ на успех российских войск в ходе спецоперации, сообщил журналистам гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Делегации России и МАГАТЭ под руководством гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провели консультации в Калининграде в пятницу.
"Мы отмечаем возрастание агрессивности со стороны киевского режима персонально, не случайно, а именно персонально против объектов российской атомной энергетики. Чего, со своей стороны, Российская Федерация не позволяет никогда. Понятно, что это ответ на успехи, на продвижение наших войск по всей практически линии боевого соприкосновения", - сказал Лихачев.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи в Калининграде. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гросси назвал прошедшие консультации с "Росатомом" продуктивными
Вчера, 14:47
 
РоссияКалининградАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала