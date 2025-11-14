Рейтинг@Mail.ru
"Они расколются": на Западе вынесли смертный приговор Украине - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:28 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/svo-2054884358.html
"Они расколются": на Западе вынесли смертный приговор Украине
"Они расколются": на Западе вынесли смертный приговор Украине - РИА Новости, 14.11.2025
"Они расколются": на Западе вынесли смертный приговор Украине
Из-за прекращения безвозмездных поставок вооружения со стороны Соединенных Штатов и критической нехватки европейских денег Украина обрекла себя на скорое... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T01:28:00+03:00
2025-11-14T01:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
джон миршаймер
сша
вооруженные силы украины
чикагский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054670033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_15938e26978e31815eba1d542d38f6df.jpg
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054688319.html
https://ria.ru/20251015/kiev-2048380812.html
https://ria.ru/20251113/svo-2054632080.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054670033_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_5eb9065335ad155e7b2d3f8cca7fdfc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, джон миршаймер, сша, вооруженные силы украины, чикагский университет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Джон Миршаймер, США, Вооруженные силы Украины, Чикагский университет
"Они расколются": на Западе вынесли смертный приговор Украине

Профессор Миршаймер заявил, что на Западе больше ничем не могут помочь Киеву

© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera CarcedoСолдат ВСУ под Купянском
Солдат ВСУ под Купянском - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Getty Images / Anadolu / Diego Herrera Carcedo
Солдат ВСУ под Купянском
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Из-за прекращения безвозмездных поставок вооружения со стороны Соединенных Штатов и критической нехватки европейских денег Украина обрекла себя на скорое поражение, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Украинцы находятся в глубокой беде, и в какой-то момент они расколются. <…> "Мы (США. — Прим. ред.) фактически прекратили отправлять оружие, за которое платим, на Украину. Теперь европейцы должны покупать это оружие, а затем передавать его украинцам. <…> Но у европейцев нет денег", — рассказал эксперт.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
СМИ: грядущая зима может стать самой опасной для Украины с начала конфликта
Вчера, 11:02
По словам профессора, западные державы не могут покрыть потребности киевского режима даже вне сферы вооружения, а механизм изъятия финансовых активов России практически нереален.
«
"Подсчитано, что, не говоря уже о вооружении, украинцам требуется около 100 миллиардов долларов в год для ведения боевых действий. И европейцы пытаются выяснить, где они могут взять 200 миллиардов долларов, чтобы дать украинцам на финансирование этого конфликта на Украине еще на два года. И у них нет денег. Именно поэтому они пытаются украсть российские активы. Но пока это оказалось невозможным из-за бельгийцев, <…> которые опасаются судебного преследования в будущем. <…> И есть другие страны, такие как Италия, Франция и Германия, которые также холодно относятся к этому вопросу. <…> Поэтому трудно понять, как европейцы смогут предоставить Украине достаточное финансирование для продолжения этой войны", — добавил Миршаймер.
Профессор также затронул ключевые аспекты состояния ВСУ, сделав прогноз о рекордном дезертирстве украинских солдат. По его мнению, подобный расклад в купе с недостатком западного финансирования лишает правительство Зеленского всякой возможности контролировать ситуацию на поле боя.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В МИД рассказали, сколько человек сбежали из ВСУ с начала спецоперации
15 октября, 13:53
«
"Добавим сюда кадровые проблемы, с которыми сталкиваются украинцы на поле боя: 20 000 человек дезертировали в октябре. По оценкам, в этом году произойдет 100 000 случаев дезертирства. Это армия и так на пределе возможностей. <…> И когда вы добавляете эти фантастические цифры дезертирства, а затем связываете это с тем фактом, что мы (страны Запада. — Прим. ред.) не можем поддержать, или украинцы не могут обеспечить себя финансово, трудно понять, как украинцы могут остановить эту волну", — резюмировал он.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки ВС России освободили населенный пункт Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области, силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а группировка войск "Центр" продолжает наступление в различных районах Красноармейска, где находятся окруженные формирования украинских боевиков.
Боевая работа расчета 120-миллиметрового миномета 352-го полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Россия дорого заплатит": в США раскрыли критическую ошибку про СВО
Вчера, 01:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДжон МиршаймерСШАВооруженные силы УкраиныЧикагский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала