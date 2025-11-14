"Они расколются": на Западе вынесли смертный приговор Украине

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Из-за прекращения безвозмездных поставок вооружения со стороны Соединенных Штатов и критической нехватки европейских денег Украина обрекла себя на скорое поражение, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
«
"Украинцы находятся в глубокой беде, и в какой-то момент они расколются. <…> "Мы (США. — Прим. ред.) фактически прекратили отправлять оружие, за которое платим, на Украину. Теперь европейцы должны покупать это оружие, а затем передавать его украинцам. <…> Но у европейцев нет денег", — рассказал эксперт.
По словам профессора, западные державы не могут покрыть потребности киевского режима даже вне сферы вооружения, а механизм изъятия финансовых активов России практически нереален.
«
"Подсчитано, что, не говоря уже о вооружении, украинцам требуется около 100 миллиардов долларов в год для ведения боевых действий. И европейцы пытаются выяснить, где они могут взять 200 миллиардов долларов, чтобы дать украинцам на финансирование этого конфликта на Украине еще на два года. И у них нет денег. Именно поэтому они пытаются украсть российские активы. Но пока это оказалось невозможным из-за бельгийцев, <…> которые опасаются судебного преследования в будущем. <…> И есть другие страны, такие как Италия, Франция и Германия, которые также холодно относятся к этому вопросу. <…> Поэтому трудно понять, как европейцы смогут предоставить Украине достаточное финансирование для продолжения этой войны", — добавил Миршаймер.
Профессор также затронул ключевые аспекты состояния ВСУ, сделав прогноз о рекордном дезертирстве украинских солдат. По его мнению, подобный расклад в купе с недостатком западного финансирования лишает правительство Зеленского всякой возможности контролировать ситуацию на поле боя.
«
"Добавим сюда кадровые проблемы, с которыми сталкиваются украинцы на поле боя: 20 000 человек дезертировали в октябре. По оценкам, в этом году произойдет 100 000 случаев дезертирства. Это армия и так на пределе возможностей. <…> И когда вы добавляете эти фантастические цифры дезертирства, а затем связываете это с тем фактом, что мы (страны Запада. — Прим. ред.) не можем поддержать, или украинцы не могут обеспечить себя финансово, трудно понять, как украинцы могут остановить эту волну", — резюмировал он.
По сообщениям Минобороны, за последние сутки ВС России освободили населенный пункт Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области, силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а группировка войск "Центр" продолжает наступление в различных районах Красноармейска, где находятся окруженные формирования украинских боевиков.