«

"Подсчитано, что, не говоря уже о вооружении, украинцам требуется около 100 миллиардов долларов в год для ведения боевых действий. И европейцы пытаются выяснить, где они могут взять 200 миллиардов долларов, чтобы дать украинцам на финансирование этого конфликта на Украине еще на два года. И у них нет денег. Именно поэтому они пытаются украсть российские активы. Но пока это оказалось невозможным из-за бельгийцев, <…> которые опасаются судебного преследования в будущем. <…> И есть другие страны, такие как Италия, Франция и Германия, которые также холодно относятся к этому вопросу. <…> Поэтому трудно понять, как европейцы смогут предоставить Украине достаточное финансирование для продолжения этой войны", — добавил Миршаймер.