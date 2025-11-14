Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и покушении - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/sud-2055099694.html
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и покушении
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и покушении - РИА Новости, 14.11.2025
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и покушении
Полицейские задержали жителя Дагестана, который в гостях у знакомых во время конфликта убил хозяина дома, а также нанес ножевые ранения его жене и дочери и... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T23:47:00+03:00
2025-11-14T23:47:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
хасавюрт
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_309:0:3667:1889_1920x0_80_0_0_e79bbd0e471040509a571b587c0019f8.jpg
https://ria.ru/20251114/pokushenie-2054913940.html
республика дагестан
россия
хасавюрт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_813:0:3544:2048_1920x0_80_0_0_6b51ee478b85992758bf7f4e8352e18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Хасавюрт, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и покушении

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве хозяина дома и поджоге его семьи

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Дагестана, который в гостях у знакомых во время конфликта убил хозяина дома, а также нанес ножевые ранения его жене и дочери и поджег их, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что в пятницу в Хасавюрте местный житель, находясь в гостях у знакомых, в ходе конфликта избил хозяина дома и нанес ему ножом множественные ранения, от которых тот скончался. Затем он нанес супруге и дочери потерпевшего удары канцелярским ножом, после этого уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, поджег вещи и скрылся. Однако женщина и двое детей смогли покинуть дом. В правоохранительных органах республики сообщили РИА Новости, что пострадавшие - женщина и девочка-школьница - госпитализированы с резаными ранами и ожогами.
"Благодаря четкой и слаженной работе, сотрудникам УУР (управления уголовного розыска - ред.) МВД Дагестана в течение нескольких часов удалось установить и задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, скрывшегося после содеянного с места происшествия", - говорится в сообщении.
Задержанный - 34-летний Гасан Алиев. На видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, мужчина признался, что убил друга и нанес ножевые ранения его жене и ребенку. Он также заявил, что раскаивается.
Задержание агентов, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц
Вчера, 07:48
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияХасавюртСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала