В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и покушении

МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Дагестана, который в гостях у знакомых во время конфликта убил хозяина дома, а также нанес ножевые ранения его жене и дочери и поджег их, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ранее в следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что в пятницу в Хасавюрте местный житель, находясь в гостях у знакомых, в ходе конфликта избил хозяина дома и нанес ему ножом множественные ранения, от которых тот скончался. Затем он нанес супруге и дочери потерпевшего удары канцелярским ножом, после этого уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, поджег вещи и скрылся. Однако женщина и двое детей смогли покинуть дом. В правоохранительных органах республики сообщили РИА Новости, что пострадавшие - женщина и девочка-школьница - госпитализированы с резаными ранами и ожогами.

"Благодаря четкой и слаженной работе, сотрудникам УУР (управления уголовного розыска - ред.) МВД Дагестана в течение нескольких часов удалось установить и задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, скрывшегося после содеянного с места происшествия", - говорится в сообщении.