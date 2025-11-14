https://ria.ru/20251114/sud-2055099694.html
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и покушении
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве и покушении
происшествия
республика дагестан
россия
хасавюрт
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
хасавюрт
МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Дагестана, который в гостях у знакомых во время конфликта убил хозяина дома, а также нанес ножевые ранения его жене и дочери и поджег их, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Ранее в следственном управлении СК РФ
по Дагестану
сообщили, что в пятницу в Хасавюрте
местный житель, находясь в гостях у знакомых, в ходе конфликта избил хозяина дома и нанес ему ножом множественные ранения, от которых тот скончался. Затем он нанес супруге и дочери потерпевшего удары канцелярским ножом, после этого уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, поджег вещи и скрылся. Однако женщина и двое детей смогли покинуть дом. В правоохранительных органах республики сообщили РИА Новости, что пострадавшие - женщина и девочка-школьница - госпитализированы с резаными ранами и ожогами.
"Благодаря четкой и слаженной работе, сотрудникам УУР (управления уголовного розыска - ред.) МВД Дагестана в течение нескольких часов удалось установить и задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, скрывшегося после содеянного с места происшествия", - говорится в сообщении.
Задержанный - 34-летний Гасан Алиев. На видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, мужчина признался, что убил друга и нанес ножевые ранения его жене и ребенку. Он также заявил, что раскаивается.