МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. К настоящему времени не зафиксировано признаков проведения ядерных испытаний в мире, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя высказывания американского президента Дональда Трампа про якобы ядерные испытания, проводившиеся другими странами.