https://ria.ru/20251114/ssha-2055014899.html
МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания
МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания - РИА Новости, 14.11.2025
МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания
К настоящему времени не зафиксировано признаков проведения ядерных испытаний в мире, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя высказывания... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:47:00+03:00
2025-11-14T15:47:00+03:00
2025-11-14T15:47:00+03:00
в мире
вена
сша
рафаэль гросси
дональд трамп
марко рубио
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_0:56:2814:1639_1920x0_80_0_0_ad95833f695747a93064f3eaac416e86.jpg
https://ria.ru/20251109/peskov-2053793239.html
вена
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_0058e13e39f78aeeabed86471176e800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, марко рубио, магатэ
В мире, Вена, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Марко Рубио, МАГАТЭ
МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания
Гросси: МАГАТЭ не фиксировало ядерных испытаний в мире, о которых заявлял Трамп