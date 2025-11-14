Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ssha-2055014899.html
МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания
МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания - РИА Новости, 14.11.2025
МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания
К настоящему времени не зафиксировано признаков проведения ядерных испытаний в мире, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя высказывания... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:47:00+03:00
2025-11-14T15:47:00+03:00
в мире
вена
сша
рафаэль гросси
дональд трамп
марко рубио
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_0:56:2814:1639_1920x0_80_0_0_ad95833f695747a93064f3eaac416e86.jpg
https://ria.ru/20251109/peskov-2053793239.html
вена
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2055006607_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_0058e13e39f78aeeabed86471176e800.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена, сша, рафаэль гросси, дональд трамп, марко рубио, магатэ
В мире, Вена, США, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Марко Рубио, МАГАТЭ
МАГАТЭ надеется, что США не будут проводить ядерные испытания

Гросси: МАГАТЭ не фиксировало ядерных испытаний в мире, о которых заявлял Трамп

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. К настоящему времени не зафиксировано признаков проведения ядерных испытаний в мире, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, комментируя высказывания американского президента Дональда Трампа про якобы ядерные испытания, проводившиеся другими странами.
"Как вы знаете, в Вене у нас есть организация, отслеживающая проведение испытаний ядерного оружия. И, согласно мониторинговой системе, не было никаких событий, свидетельствующих о проведении таких испытаний, и, я надеюсь, так и будет в дальнейшем", - сказал Гросси в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Госсекретарь США Марко Рубио позднее сообщил, что обещание американского президента о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия.
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Песков рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям
9 ноября, 15:58
 
В миреВенаСШАРафаэль ГроссиДональд ТрампМарко РубиоМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала