Рейтинг@Mail.ru
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 14.11.2025 (обновлено: 14:11 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/ssha-2054987401.html
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP - РИА Новости, 14.11.2025
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP
В Киеве на фоне данных о возможной депортации США граждан Украины заявили, что Вашингтон может высылать сколько угодно людей, им "найдут применение", сообщает... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:06:00+03:00
2025-11-14T14:11:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
ольга стефанишина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2054934730.html
сша
украина
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, ольга стефанишина, киев
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Ольга Стефанишина, Киев
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP

WP: в Киеве заявили, что найдут применение депортированным из США украинцам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Киеве на фоне данных о возможной депортации США граждан Украины заявили, что Вашингтон может высылать сколько угодно людей, им "найдут применение", сообщает издание Washington Post со ссылкой на неназванного советника Владимира Зеленского.
"США могут депортировать столько людей, сколько хотят... Мы найдём им хорошее применение", - приводит издание слова советника.
В пятницу издание Washington Post сообщило, что Вашингтон готовит масштабную депортацию украинцев - по словам посла Украины в США Ольги Стефанишиной, речь идёт о порядка 80 украинцах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В США сделали жесткое заявление о Зеленском из-за скандала на Украине
Вчера, 10:26
 
В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийОльга СтефанишинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала