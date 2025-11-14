https://ria.ru/20251114/ssha-2054987401.html
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP - РИА Новости, 14.11.2025
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP
В Киеве на фоне данных о возможной депортации США граждан Украины заявили, что Вашингтон может высылать сколько угодно людей, им "найдут применение", сообщает... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:06:00+03:00
2025-11-14T14:06:00+03:00
2025-11-14T14:11:00+03:00
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
ольга стефанишина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2054934730.html
сша
украина
вашингтон (штат)
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, ольга стефанишина, киев
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Ольга Стефанишина, Киев
В Киеве "найдут применение" депортированным из США украинцам, пишет WP
WP: в Киеве заявили, что найдут применение депортированным из США украинцам