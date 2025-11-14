https://ria.ru/20251114/ssha-2054903304.html
Вашингтон заверил Сеул, что не покинет Южную Корею
Вашингтон заверил Сеул, что не покинет Южную Корею - РИА Новости, 14.11.2025
Вашингтон заверил Сеул, что не покинет Южную Корею
США заверили Сеул, что сдерживание в регионе будет осуществляться и с учетом ядерных сил, а американские войска не покинут Южную Корею, сообщил Белый дом. РИА Новости, 14.11.2025
Вашингтон заверил Сеул, что не покинет Южную Корею
