Вашингтон заверил Сеул, что не покинет Южную Корею - РИА Новости, 14.11.2025
05:42 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/ssha-2054903304.html
Вашингтон заверил Сеул, что не покинет Южную Корею
США заверили Сеул, что сдерживание в регионе будет осуществляться и с учетом ядерных сил, а американские войска не покинут Южную Корею, сообщил Белый дом. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T05:42:00+03:00
2025-11-14T05:42:00+03:00
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
в мире, южная корея, сша, сеул, вашингтон (штат)
В мире, Южная Корея, США, Сеул, Вашингтон (штат)
Вашингтон заверил Сеул, что не покинет Южную Корею

Белый дом: США не покинут Южную Корею

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США заверили Сеул, что сдерживание в регионе будет осуществляться и с учетом ядерных сил, а американские войска не покинут Южную Корею, сообщил Белый дом.
"США подтвердили свое обязательство обеспечить сдерживание, используя весь спектр своих возможностей, включая ядерные", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.
Как говорится в сообщении, Вашингтон подчеркивает свое обязательство по защите Южной Кореи "через устойчивое присутствие сил США".
Вид на Сеул - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
США и Южная Корея будут сотрудничать по обогащению урана
05:01
 
В миреЮжная КореяСШАСеулВашингтон (штат)
 
 
