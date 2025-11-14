Рейтинг@Mail.ru
На Солнце произошла очень крупная вспышка - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/solntse-2054953159.html
На Солнце произошла очень крупная вспышка
На Солнце произошла очень крупная вспышка - РИА Новости, 14.11.2025
На Солнце произошла очень крупная вспышка
Очень крупная вспышка балла Х снова происходит на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:48:00+03:00
2025-11-14T11:48:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052998430_0:0:1012:569_1920x0_80_0_0_1489c10cc82a474f2569dab7588f6b58.jpg
https://ria.ru/20251114/burja-2054948341.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052998430_0:0:796:597_1920x0_80_0_0_8d2ef5ed08d3d799032a350beaf8a68f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Вспышки на Солнце
На Солнце произошла очень крупная вспышка

Очень крупная вспышка балла Х снова происходит на Солнце

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Вспышка на Солнце. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Очень крупная вспышка балла Х снова происходит на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"На Солнце снова очень крупная вспышка", - сказал Богачев.
Согласно данным на сайте лаборатории, вспышка уже достигла балла Х4.0.
Предыдущие три вспышки максимального балла Х произошли 9, 10 и 11 ноября. Самой мощной из них был присвоен балл Х5.1. Они вызвали на Земле сильнейшую в году магнитную бурю.
Солнце - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Вторая по силе за пять лет магнитная буря завершилась на Земле
Вчера, 11:35
 
ЗемляРоссийская академия наукВспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала