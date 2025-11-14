https://ria.ru/20251114/solntse-2054953159.html
На Солнце произошла очень крупная вспышка
Очень крупная вспышка балла Х снова происходит на Солнце, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости, 14.11.2025
Очень крупная вспышка балла Х снова происходит на Солнце