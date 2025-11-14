Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге выпал первый снег
23:46 14.11.2025
В Петербурге выпал первый снег
В Петербурге выпал первый снег - РИА Новости, 14.11.2025
В Петербурге выпал первый снег
Сильный снег пошел на юге Санкт-Петербурга в пятницу вечером, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
санкт-петербург, михаил леус, погода
Санкт-Петербург, Михаил Леус, Погода
В Петербурге выпал первый снег

На юге Санкт-Петербурга начался сильный снегопад

© РИА Новости / Игорь РуссакСнегопад в Петербурге
Снегопад в Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Снегопад в Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Сильный снег пошел на юге Санкт-Петербурга в пятницу вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Снег идет, в частности, в Московском и Фрунзенском районах. Он не успевает растаять, падая на землю, и уже припорошил газоны и припаркованные автомобили.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал в пятницу утром, что городская метеостанция зафиксировала осадки в виде снега. Однако, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, осадки в большинстве районов Петербурга не наблюдались.
По данным сайта Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около 0,7 градуса тепла.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге
Санкт-ПетербургМихаил ЛеусПогода
 
 
