В Петербурге выпал первый снег
В Петербурге выпал первый снег - РИА Новости, 14.11.2025
В Петербурге выпал первый снег
14.11.2025
санкт-петербург
В Петербурге выпал первый снег
На юге Санкт-Петербурга начался сильный снегопад
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Сильный снег пошел на юге Санкт-Петербурга в пятницу вечером, передает корреспондент РИА Новости.
Снег идет, в частности, в Московском и Фрунзенском районах. Он не успевает растаять, падая на землю, и уже припорошил газоны и припаркованные автомобили.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус
сообщал в пятницу утром, что городская метеостанция зафиксировала осадки в виде снега. Однако, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, осадки в большинстве районов Петербурга
не наблюдались.
По данным сайта Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около 0,7 градуса тепла.