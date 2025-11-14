В наукограде Кольцово началась сборка оборудования большого кольца СКИФ

НОВОСИБИРСК, 14 ноя – РИА Новости. Сборка оборудования накопительного кольца – ключевого элемента научной установки класса мегасайенс "Сибирский кольцевой источник фотонов" (СКИФ) началась на строительной площадке комплекса в новосибирском наукограде Кольцово, сообщили РИА Новости в центре коллективного пользования (ЦКП) "СКИФ".
"В тоннеле здания основного накопителя Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") начат монтаж оборудования накопительного кольца – ключевого элемента ускорительно-накопительного комплекса, где рождается синхротронное излучение", - сообщили в центре.
Всего специалистам Института ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН предстоит собрать кольцо периметром 476 метров, состоящее 112 "звеньев" – гирдеров (каждый длиной от трех до 4,5 метров). Предполагается, что монтаж оборудования займет около месяца.
"Мы вышли на финишную прямую запуска источника синхротронного излучения СКИФ: после сборки и отладки оборудования накопителя будет готов к работе весь ускорительный комплекс. Планируем, что в первой декаде декабря все сегменты кольца займут свои места в тоннеле, и специалисты начнут работу по перепуску пучка из бустерного синхротрона в накопитель", – рассказал директор ЦКП "СКИФ" Евгений Левичев.
Ускорительно-накопительный комплекс СКИФ состоит из трех технологических комплексов – линейный ускоритель, где электронный пучок рождается и получает первоначальное ускорение, бустерный синхротрон, где он достигает проектной энергии 3 ГэВ и накопительное кольцо, где, проходя через магнитное поле поворотных магнитов или специальных устройств генерации (вигглеров и ондуляторов), электронный пучок генерирует синхротронное излучение.
Здание накопителя – самое большое и сложное здание комплекса площадью более 44 тысяч квадратных метров – имеет форму кольца. Внутри расположен специально спроектированный тоннель, оснащенный термостабилизацией, системой пожарной и радиационной безопасности, в котором устанавливается оборудование накопительного кольца. Также в здании находится сервисная зона, офисные помещения и экспериментальный зал, в котором располагаются помещения экспериментальных станций.
СКИФ - источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 гигаэлектронвольт (ГэВ). Научная установка создается в наукограде Кольцово Новосибирской области как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 гектаров, периметр основного кольца ускорителя - 476 метров. Изначально его стоимость составляла 37,1 миллиарда рублей, однако в связи с подорожанием материалов на сегодняшний день она увеличились до 47,3 миллиарда рублей. Запуск синхротрона даст ученым возможность получать новые знания о строении и свойствах вещества на микро- и наноуровне. Это поможет решить ряд актуальных задач в биологии, медицине, химии и энергетике. На момент запуска яркость излучения синхротрона СКИФ будет рекордной в мире.
