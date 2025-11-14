В Дагестане мужчина убил хозяина дома и поджег его жену и дочь, сообщает СК

МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина в Дагестане, находясь в гостях у знакомых, во время конфликта убил главу семьи, ранил его жену и дочь и поджег их, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

После этого гость, желая скрыть убийство, нанес супруге и дочери потерпевшего удары канцелярским ножом, в том числе в область шеи. Затем он уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, поджег вещи и скрылся. Однако женщина и двое детей смогли покинуть дом.