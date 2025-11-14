https://ria.ru/20251114/sk-2055042575.html
В Дагестане мужчина убил хозяина дома и поджег его жену и дочь, сообщает СК
В Дагестане мужчина убил хозяина дома и поджег его жену и дочь, сообщает СК - РИА Новости, 14.11.2025
В Дагестане мужчина убил хозяина дома и поджег его жену и дочь, сообщает СК
Мужчина в Дагестане, находясь в гостях у знакомых, во время конфликта убил главу семьи, ранил его жену и дочь и поджег их, сообщили в пресс-службе следственного РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:10:00+03:00
2025-11-14T17:10:00+03:00
2025-11-14T17:10:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
хасавюрт
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a70ffc957eb12545ec49f19b33040bc.jpg
https://ria.ru/20251107/sud-2053448204.html
россия
республика дагестан
хасавюрт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964220447_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_282aacda6670afa1e1eb4921b737af24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика дагестан, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Хасавюрт, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане мужчина убил хозяина дома и поджег его жену и дочь, сообщает СК
СК: в Дагестане мужчина в гостях убил хозяина дома и поджег его жену и дочь
МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина в Дагестане, находясь в гостях у знакомых, во время конфликта убил главу семьи, ранил его жену и дочь и поджег их, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По данным следствия, 14 ноября… подозреваемый, находясь в гостях у знакомых в жилом доме, расположенном в городе Хасавюрт
, в ходе возникшего конфликта нанес хозяину дома множественные удары по голове, после чего, используя имевшийся при себе нож, нанес потерпевшему множественные ранения, от которых последний скончался на месте", – говорится в сообщении.
После этого гость, желая скрыть убийство, нанес супруге и дочери потерпевшего удары канцелярским ножом, в том числе в область шеи. Затем он уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, поджег вещи и скрылся. Однако женщина и двое детей смогли покинуть дом.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ
(убийство), части 3 статьи 30, пунктам "а", "в", "е", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление). Следствие принимает меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого, добавили в ведомстве.