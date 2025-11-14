Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане мужчина убил хозяина дома и поджег его жену и дочь, сообщает СК
17:10 14.11.2025
В Дагестане мужчина убил хозяина дома и поджег его жену и дочь, сообщает СК
Мужчина в Дагестане, находясь в гостях у знакомых, во время конфликта убил главу семьи, ранил его жену и дочь и поджег их, сообщили в пресс-службе следственного РИА Новости, 14.11.2025
происшествия
россия
республика дагестан
хасавюрт
следственный комитет россии (ск рф)
Новости
происшествия, россия, республика дагестан, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Хасавюрт, Следственный комитет России (СК РФ)
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Мужчина в Дагестане, находясь в гостях у знакомых, во время конфликта убил главу семьи, ранил его жену и дочь и поджег их, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По данным следствия, 14 ноября… подозреваемый, находясь в гостях у знакомых в жилом доме, расположенном в городе Хасавюрт, в ходе возникшего конфликта нанес хозяину дома множественные удары по голове, после чего, используя имевшийся при себе нож, нанес потерпевшему множественные ранения, от которых последний скончался на месте", – говорится в сообщении.
После этого гость, желая скрыть убийство, нанес супруге и дочери потерпевшего удары канцелярским ножом, в том числе в область шеи. Затем он уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, поджег вещи и скрылся. Однако женщина и двое детей смогли покинуть дом.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 3 статьи 30, пунктам "а", "в", "е", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление). Следствие принимает меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого, добавили в ведомстве.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Мужчина получил срок за убийство из-за игры в "Камень, ножницы, бумага"
7 ноября, 14:19
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанХасавюртСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
