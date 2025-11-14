Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за нарушение правил авторизации - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 14.11.2025 (обновлено: 18:38 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/shtrafy-2055040681.html
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за нарушение правил авторизации
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за нарушение правил авторизации - РИА Новости, 14.11.2025
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за нарушение правил авторизации
Штрафы для владельцев сайтов за нарушения правил авторизации не коснутся рядовых россиян из числа пользователей Сети, заявил первый замглавы комитета Госдумы по РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T17:05:00+03:00
2025-11-14T18:38:00+03:00
россия
антон горелкин
госдума рф
общество
технологии
интернет
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
https://ria.ru/20250722/vpn-2030615198.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, антон горелкин, госдума рф, общество, технологии, интернет, происшествия
Россия, Антон Горелкин, Госдума РФ, Общество, Технологии, Интернет, Происшествия
В Госдуме рассказали, кого коснутся штрафы за нарушение правил авторизации

Горелкин: за нарушение правил авторизации будут штрафовать владельцев сайтов

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Штрафы для владельцев сайтов за нарушения правил авторизации не коснутся рядовых россиян из числа пользователей Сети, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.
«

"Обычных пользователей интернета это не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран", — написал он в своем канале на платформе MAX.

Сегодня в ГД внесли законопроект, который вводит штрафы за неисполнение владельцем сайта правил авторизации. Согласно его тексту, владельцы сайтов при необходимости авторизации обязаны будут проводить ее одним из следующих способов:
  • по номеру мобильного телефона;
  • с использованием единой системы идентификации и аутентификации или единой биометрической системы;
  • с использованием сервиса авторизации, принадлежащего физическому лицу без иностранного гражданства или организации, не находящейся под контролем другой страны.
За нарушение гражданам может грозить штраф от десяти до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, а для юридических — от 500 до 700 тысяч.
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Госдума приняла закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
22 июля, 14:14
 
РоссияАнтон ГорелкинГосдума РФОбществоТехнологииИнтернетПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала