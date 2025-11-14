https://ria.ru/20251114/rynok-2055016806.html
Т-Инвестиции упростили доступ к российскому фондовому рынку для иностранцев
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Т-Инвестиции упростили доступ к российскому фондовому рынку для иностранных граждан, запустив удаленное открытие брокерского счета, сообщает Т-Банк.
Нерезиденты могут открыть брокерский счет в мобильном приложении Т-Банка или Т-Инвестиций, а также на сайте банка при наличии дебетовой карты. Зарубежные клиенты, которые только знакомятся с инвестициями, смогут пройти обучение в мобильном приложении, которое переведено на английский, узбекский, таджикский и киргизский языки.
"На текущий момент в экосистеме Т-Банка уже более 4 миллиона клиентов- иностранцев, которые пользуются широким спектром наших сервисов. Упрощая открытие брокерского счета, мы ожидаем дальнейшего роста в сегменте нерезидентов, одновременно с контролем качества комплаенс-процедур. Основной спрос на инвестиции прогнозируем со стороны граждан Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана", - приводятся в сообщении слова руководителя сегмента нерезидентов Т-Банка Дениса Галиуллина.