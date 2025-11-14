Т-Инвестиции упростили доступ к российскому фондовому рынку для иностранцев

Нерезиденты могут открыть брокерский счет в мобильном приложении Т-Банка или Т-Инвестиций, а также на сайте банка при наличии дебетовой карты. Зарубежные клиенты, которые только знакомятся с инвестициями, смогут пройти обучение в мобильном приложении, которое переведено на английский, узбекский, таджикский и киргизский языки.