Рейтинг@Mail.ru
Взаимодействие России и МАГАТЭ укрепляется, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 14.11.2025 (обновлено: 15:23 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055000519.html
Взаимодействие России и МАГАТЭ укрепляется, заявил Лихачев
Взаимодействие России и МАГАТЭ укрепляется, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
Взаимодействие России и МАГАТЭ укрепляется, заявил Лихачев
Взаимодействие России с МАГАТЭ укрепляется, оно позволило пережить период восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил генеральный директор... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:55:00+03:00
2025-11-14T15:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
калининград
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
https://ria.ru/20250606/zaes-2021332232.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калининград, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калининград, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Происшествия
Взаимодействие России и МАГАТЭ укрепляется, заявил Лихачев

Лихачев: взаимодействие России и МАГАТЭ укрепляется

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России с МАГАТЭ укрепляется, оно позволило пережить период восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам по итогам очередного раунда консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедшего в пятницу в Калининграде.
"Уровень взаимодействия с МАГАТЭ за последние месяцы укрепляется, и мы видим большой смысл и большую отдачу в наличии миссии МАГАТЭ непосредственно в Запорожской АЭС. Ну и смело могу сказать, что это взаимодействие позволило нам пережить очень сложный месяц", - сказал Лихачев.
Переговорные делегации возглавляли гендиректор ГК "Росатом" и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Сначала они провели двустороннюю встречу, потом консультации прошли в расширенном составе.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС
6 июня, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКалининградАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала