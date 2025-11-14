Взаимодействие России и МАГАТЭ укрепляется, заявил Лихачев

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Взаимодействие России с МАГАТЭ укрепляется, оно позволило пережить период восстановления энергоснабжения Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев журналистам по итогам очередного раунда консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедшего в пятницу в Калининграде.