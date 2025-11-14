В Петербурге задержали шестерых мужчин за развратные действия с девочкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Шестеро мужчин задержаны в Петербурге после интимной переписки с 13-летней девочкой, трое из них вступили с ней в половую связь, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу
"По данным следствия, шестеро фигурантов в период с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года вступали с 13-летней девочкой в переписку интимного характера, а также находясь в квартире дома на улице Жуковского и иных местах на территории Санкт-Петербурга совершали в отношении неё действия сексуального характера, а также трое из них вступили с ней в половую связь", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста), части 4 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
В пресс-службе ГСУ СК добавили, что злоумышленники задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что среди задержанных - отец 13-летней дочери. "Она приходила к нему домой, когда велась переписка, также он был в курсе происходящего. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавил собеседник агентства.