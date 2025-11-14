В Петербурге задержали шестерых мужчин за развратные действия с девочкой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Шестеро мужчин задержаны в Петербурге после интимной переписки с 13-летней девочкой, трое из них вступили с ней в половую связь, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что среди задержанных - отец 13-летней дочери. "Она приходила к нему домой, когда велась переписка, также он был в курсе происходящего. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавил собеседник агентства.