В Петербурге задержали шестерых мужчин за развратные действия с девочкой
15:43 14.11.2025
В Петербурге задержали шестерых мужчин за развратные действия с девочкой
Шестеро мужчин задержаны в Петербурге после интимной переписки с 13-летней девочкой, трое из них вступили с ней в половую связь, сообщает пресс-служба ГСУ СК по РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T15:43:00+03:00
2025-11-14T15:43:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
жуковский
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
жуковский
2025
1920
1920
true
происшествия, санкт-петербург, россия, жуковский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Жуковский, Следственный комитет России (СК РФ)
Группу мужчин задержали за развратные действия с несовершеннолетней в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Шестеро мужчин задержаны в Петербурге после интимной переписки с 13-летней девочкой, трое из них вступили с ней в половую связь, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу
"По данным следствия, шестеро фигурантов в период с 31 декабря 2024 года по 31 августа текущего года вступали с 13-летней девочкой в переписку интимного характера, а также находясь в квартире дома на улице Жуковского и иных местах на территории Санкт-Петербурга совершали в отношении неё действия сексуального характера, а также трое из них вступили с ней в половую связь", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста), части 4 статьи 135 УК РФ (развратные действия).
В пресс-службе ГСУ СК добавили, что злоумышленники задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что среди задержанных - отец 13-летней дочери. "Она приходила к нему домой, когда велась переписка, также он был в курсе происходящего. Другие обстоятельства устанавливаются", - добавил собеседник агентства.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияЖуковскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
