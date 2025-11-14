Рейтинг@Mail.ru
Орбан сообщил о подготовке к саммиту России и США, заявили в правительстве - РИА Новости, 14.11.2025
13:49 14.11.2025
Орбан сообщил о подготовке к саммиту России и США, заявили в правительстве
Орбан сообщил о подготовке к саммиту России и США, заявили в правительстве - РИА Новости, 14.11.2025
Орбан сообщил о подготовке к саммиту России и США, заявили в правительстве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о ведущейся подготовке к мирному саммиту между Россией и США в Будапеште, заявил представитель правительства... РИА Новости, 14.11.2025
Орбан сообщил о подготовке к саммиту России и США, заявили в правительстве

Ковач: Орбан сообщил о ведущейся подготовке к саммиту РФ и США в Будапеште

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о ведущейся подготовке к мирному саммиту между Россией и США в Будапеште, заявил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
"Он сообщил о подготовке к крупному мирному саммиту в Будапеште, подтвердив уникальный дипломатический статус Венгрии как единственной страны Евросоюза, поддерживающей диалог с Кремлём", - написал Ковач в соцсети Х.
Кроме того, по словам Ковача, Орбан подтвердил стратегическую согласованность между нынешними правительствами США и Венгрии по таким вопросам, как миграция, семейная политика и построение мира.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
