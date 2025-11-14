Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Рейтинг@Mail.ru
22:30 14.11.2025 (обновлено: 23:44 14.11.2025)
в мире, россия, сша, украина, григорий лукьянцев, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, США, Украина, Григорий Лукьянцев, Генеральная Ассамблея ООН
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 14 ноя - РИА Новости. Третий комитет ГА ООН принял предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
За документ проголосовали 114 стран, против - 52, в числе которых Украина, США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия. Воздержались 12 государств. Позднее в декабре за резолюцию проголосует уже сама Генассамблея.
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Азербайджан, Белоруссия, Китай, КНДР, Сербия, ЮАР.
При этом комитет включил в резолюцию поправку группы западных стран, утверждающую, что РФ якобы оправдывает проведение СВО "мнимым предлогом искоренения неонацизма". Ее поддержали 63 страны, а 41 страна выступила против. США также голосовали против.
РФ дистанцировалась от соответствующей поправки.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев, выступая в комитете перед голосованием, отметил, что "принятие данной резолюции в год 80-летия Победы является нашим долгом перед теми, кто не пощадил своей жизни ради мира на земле, ради торжества человеколюбия и гуманизма".
"Любая другая позиция будет цинизмом и кощунством по отношению к тем, кто освободил мир от ужасов национал-социализма", – добавил он.
Резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" состоит из более чем 70 пунктов. Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии
8 мая, 21:08
 
