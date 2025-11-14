https://ria.ru/20251114/oon-2055099147.html
Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 14.11.2025
Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет ГА ООН принял предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T22:30:00+03:00
2025-11-14T22:30:00+03:00
2025-11-14T23:44:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
григорий лукьянцев
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015873964.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, григорий лукьянцев, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, США, Украина, Григорий Лукьянцев, Генеральная Ассамблея ООН
Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет ГА ООН принял резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
ООН, 14 ноя - РИА Новости. Третий комитет ГА ООН принял предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
За документ проголосовали 114 стран, против - 52, в числе которых Украина
, США
, Великобритания
, Канада
, Япония
, Франция
, Германия
. Воздержались 12 государств. Позднее в декабре за резолюцию проголосует уже сама Генассамблея
.
Соавторами документа выступили десятки государств, в том числе Азербайджан
, Белоруссия
, Китай
, КНДР
, Сербия
, ЮАР
.
При этом комитет включил в резолюцию поправку группы западных стран, утверждающую, что РФ
якобы оправдывает проведение СВО "мнимым предлогом искоренения неонацизма". Ее поддержали 63 страны, а 41 страна выступила против. США также голосовали против.
РФ дистанцировалась от соответствующей поправки.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев
, выступая в комитете перед голосованием, отметил, что "принятие данной резолюции в год 80-летия Победы является нашим долгом перед теми, кто не пощадил своей жизни ради мира на земле, ради торжества человеколюбия и гуманизма".
"Любая другая позиция будет цинизмом и кощунством по отношению к тем, кто освободил мир от ужасов национал-социализма", – добавил он.
Резолюция "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" состоит из более чем 70 пунктов. Документ, в частности, осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации и рекомендует принять меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.