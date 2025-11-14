Рейтинг@Mail.ru
Экономика России быстро восстановилась после 2022 года, считает Набиуллина - РИА Новости, 14.11.2025
08:29 14.11.2025
Экономика России быстро восстановилась после 2022 года, считает Набиуллина
Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 14.11.2025
экономика, россия, казахстан, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Казахстан, Эльвира Набиуллина
Экономика России быстро восстановилась после 2022 года, считает Набиуллина

Набиуллина: экономика РФ быстро восстановилась несмотря на шоки 2022 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя- РИА Новости. Экономика России, несмотря на шоки 2022 года, достаточно быстро восстановилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась", - сказала она на "Конгрессе финансистов Казахстана 2025".
ЭкономикаРоссияКазахстанЭльвира Набиуллина
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
