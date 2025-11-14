Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии подал в отставку
11:53 14.11.2025
Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии подал в отставку
Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии подал в отставку - РИА Новости, 14.11.2025
Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии подал в отставку
Спикер парламента Гагаузской автономии в составе Молдавии Дмитрий Константинов заявил, что уходит в отставку. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:53:00+03:00
2025-11-14T11:53:00+03:00
Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии подал в отставку

Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии Константинов уходит в отставку

© РИА Новости / Максим Блинов
Дмитрий Константинов
Дмитрий Константинов - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Константинов. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Спикер парламента Гагаузской автономии в составе Молдавии Дмитрий Константинов заявил, что уходит в отставку.
В пятницу состоялось заседание президиума регионального парламента - Народного собрания Гагаузии (НСГ), - на котором было рассмотрено в том числе заявление о сложении полномочий Константинова.
"Я обратился в президиум НСГ, президиум поддержал мое заявление об отставке. Никакого давления на меня не было ни с каких сторон, никаких указаний... Я просто решил заняться своим здоровьем. Тем более что у меня есть 90 дней неиспользованного отпуска", - заявил Константинов после заседания президиума в своем видеообращении, опубликованном на сайте парламента.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Правящая партия Молдавии свела диалог с Гагаузией на нет, заявил депутат
10 ноября, 10:57
 
В миреМолдавияДмитрий КонстантиновГагаузия
 
 
