Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии подал в отставку
Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии подал в отставку
Спикер парламента Гагаузской автономии в составе Молдавии Дмитрий Константинов заявил, что уходит в отставку. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T11:53:00+03:00
Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии подал в отставку
Спикер парламента Гагаузии в составе Молдавии Константинов уходит в отставку