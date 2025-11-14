Рейтинг@Mail.ru
Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 14.11.2025 (обновлено: 05:17 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/kuritsa-2054897375.html
Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу
Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу - РИА Новости, 14.11.2025
Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу
Мыть сырую курицу можно, это не приведет к распространению бактерий и не увеличит риск возникновения заболеваний пищевого происхождения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T04:26:00+03:00
2025-11-14T05:17:00+03:00
общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975446593_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_3cf67540afe28c6b36254dd584b0632a.jpg
https://ria.ru/20250919/gripp-2042868744.html
https://ria.ru/20251111/kuritsa-2054336453.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975446593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5f2eac737259af2e3022b362b9b6e1a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу

Онищенко: мыть сырую курицу можно, это не приведет к распространению бактерий

© iStock.com / Ilia NesolenyiЦыплята
Цыплята - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© iStock.com / Ilia Nesolenyi
Цыплята. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мыть сырую курицу можно, это не приведет к распространению бактерий и не увеличит риск возникновения заболеваний пищевого происхождения, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии (FSIC) сообщал, что опасно мыть курицу перед приготовлением, так как это может привести к распространению бактерий по всей кухне и увеличивает риск возникновения заболеваний пищевого происхождения.
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Онищенко рассказал, как защититься от гриппа
19 сентября, 02:38
"Я бы так ответил этому совету, что все технологии приготовления курицы, белого мяса, они предусматривают гарантированную безопасность. Понятно, сырую курицу же никто не ест. В данном случае все, конечно, может произойти, но при одном условии, что будет нарушена технология (обработки - ред.). А они тут говорят как обреченность. Значит, если ты помыл, значит, все - хана, кухня будет грязная, и все будет распространено", - сказал Онищенко.
Он добавил, что при нарушении термической обработки курицы даже употребление немытой птицы может привести к пищевому заболеванию.
"Я не согласен с этой оценкой, на самом деле это не так. Потому что любая технология готового продукта, она предусматривает термическую обработку, гарантирующую безопасность даже контаминированного мяса, то есть уже зараженного", - заключил Онищенко.
Сырая курица - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Ученыe назвали смертельно опасную привычку перед приготовлением еды
11 ноября, 20:59
 
ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала