Онищенко рассказал, можно ли мыть сырую курицу

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мыть сырую курицу можно, это не приведет к распространению бактерий и не увеличит риск возникновения заболеваний пищевого происхождения, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии (FSIC) сообщал, что опасно мыть курицу перед приготовлением, так как это может привести к распространению бактерий по всей кухне и увеличивает риск возникновения заболеваний пищевого происхождения.

"Я бы так ответил этому совету, что все технологии приготовления курицы, белого мяса, они предусматривают гарантированную безопасность. Понятно, сырую курицу же никто не ест. В данном случае все, конечно, может произойти, но при одном условии, что будет нарушена технология (обработки - ред.). А они тут говорят как обреченность. Значит, если ты помыл, значит, все - хана, кухня будет грязная, и все будет распространено", - сказал Онищенко

Он добавил, что при нарушении термической обработки курицы даже употребление немытой птицы может привести к пищевому заболеванию.