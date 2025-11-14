Рейтинг@Mail.ru
Двенадцать поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/krym-2054930865.html
Двенадцать поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой
Двенадцать поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой - РИА Новости, 14.11.2025
Двенадцать поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой
Двенадцать пассажирских поездов задерживаются в пути следования между Крымом и городами материковой части России, семь на полуостров и пять - обратно, сообщает... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T10:11:00+03:00
2025-11-14T10:11:00+03:00
происшествия
симферополь
москва
республика крым
гранд сервис экспресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884654779_0:46:2881:1666_1920x0_80_0_0_d1d3b4b92038e1418b445a1b4ae894c4.jpg
https://ria.ru/20251113/krym-2054866645.html
симферополь
москва
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884654779_7:0:2535:1896_1920x0_80_0_0_d179d52444cf864ef711c80f592b79ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, москва, республика крым, гранд сервис экспресс
Происшествия, Симферополь, Москва, Республика Крым, Гранд Сервис Экспресс
Двенадцать поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой

Двенадцать поездов "Таврия" идут с задержкой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд на Крымском мосту
Пассажирский поезд на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пассажирский поезд на Крымском мосту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двенадцать пассажирских поездов задерживаются в пути следования между Крымом и городами материковой части России, семь на полуостров и пять - обратно, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".
"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 9.00 мск: в Крым: №007 Санкт-ПетербургСевастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 4 часа, №327 КисловодскСимферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 2,5 часа, №092 Москва – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа, №316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа, №195 Москва – Симферополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа, №162 Пермь – Симферополь, отправлением 11 ноября, задерживается на 2 часа, №028 Москва – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа", - говорится в сообщении перевозчика.
Также, согласно сообщению, опаздывают пять пассажирских составов, следующих из Крыма: №068 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 4,5 часа, №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 13 ноября, задерживается на 4 часа, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа, №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа, №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - заключили в компании.
Вид на город Севастополь в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Крыму предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины
13 ноября, 21:20
 
ПроисшествияСимферопольМоскваРеспублика КрымГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала