Двенадцать поездов в сообщении с Крымом идут с задержкой

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Двенадцать пассажирских поездов задерживаются в пути следования между Крымом и городами материковой части России, семь на полуостров и пять - обратно, сообщает компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс".

"В пути следования задерживаются поезда "Таврия". Время опоздания на 9.00 мск: в Крым : №007 Санкт-Петербург Севастополь , отправлением 12 ноября, задерживается на 4 часа, №327 Кисловодск Симферополь , отправлением 13 ноября, задерживается на 2,5 часа, №092 Москва – Севастополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа, №316 Адлер – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа, №195 Москва – Симферополь, отправлением 12 ноября, задерживается на 2 часа, №162 Пермь – Симферополь, отправлением 11 ноября, задерживается на 2 часа, №028 Москва – Симферополь, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа", - говорится в сообщении перевозчика.

Также, согласно сообщению, опаздывают пять пассажирских составов, следующих из Крыма: №068 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 4,5 часа, №328 Симферополь – Кисловодск, отправлением 13 ноября, задерживается на 4 часа, №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа, №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа, №092 Севастополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа.