В Кремле видят проблему согласования документов на международных форумах

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Кремле видят проблему согласования итоговых документов на международных форумах, в том числе в рамках "Большой двадцатки", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Когда отсутствует возможность прийти к консенсусу, то документ просто не получается и не принимают. Но мы по-прежнему заинтересованы в продолжении работы в рамках "Двадцатки", - заключил Песков.