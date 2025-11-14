Рейтинг@Mail.ru
В Кремле видят проблему согласования документов на международных форумах - РИА Новости, 14.11.2025
12:59 14.11.2025
В Кремле видят проблему согласования документов на международных форумах
В Кремле видят проблему согласования документов на международных форумах
В Кремле видят проблему согласования итоговых документов на международных форумах, в том числе в рамках "Большой двадцатки", сообщил пресс-секретарь президента...
россия, юар, бразилия, дмитрий песков, максим орешкин, большая двадцатка
Россия, ЮАР, Бразилия, Дмитрий Песков, Максим Орешкин, Большая двадцатка
В Кремле видят проблему согласования документов на международных форумах

Песков: в Кремле видят проблему согласования документов на международных форумах

Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Кремле видят проблему согласования итоговых документов на международных форумах, в том числе в рамках "Большой двадцатки", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Что касается финального документа, действительно, сейчас в разных мероприятиях такие проблемы иногда возникают. Разные позиции по наиболее актуальным вопросам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что есть попытки политизировать документ, что воспринимается РФ и другими странами в штыки.
"Когда отсутствует возможность прийти к консенсусу, то документ просто не получается и не принимают. Но мы по-прежнему заинтересованы в продолжении работы в рамках "Двадцатки", - заключил Песков.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября этого года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин примет участие в работе G20
2 октября, 11:32
 
РоссияЮАРБразилияДмитрий ПесковМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
