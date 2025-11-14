В Кремле видят проблему согласования документов на международных форумах

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Кремле видят проблему согласования итоговых документов на международных форумах, в том числе в рамках "Большой двадцатки", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Что касается финального документа, действительно, сейчас в разных мероприятиях такие проблемы иногда возникают. Разные позиции по наиболее актуальным вопросам", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что есть попытки политизировать документ, что воспринимается РФ и другими странами в штыки.
"Когда отсутствует возможность прийти к консенсусу, то документ просто не получается и не принимают. Но мы по-прежнему заинтересованы в продолжении работы в рамках "Двадцатки", - заключил Песков.
Председательство в "Группе двадцати" перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября этого года руководство в Претории передаст его США. Саммит G20 пройдет 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Российскую делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин.
