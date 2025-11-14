Рейтинг@Mail.ru
"Ждет улучшение". На Западе раскрыли, что случится на Украине - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 14.11.2025 (обновлено: 07:50 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/krayner-2054913784.html
"Ждет улучшение". На Западе раскрыли, что случится на Украине
"Ждет улучшение". На Западе раскрыли, что случится на Украине - РИА Новости, 14.11.2025
"Ждет улучшение". На Западе раскрыли, что случится на Украине
После падения киевского режима Украина начнет развиваться в сотрудничестве с Россией, Белоруссией и Китаем, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T07:49:00+03:00
2025-11-14T07:50:00+03:00
в мире
украина
россия
белоруссия
сергей марченко
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053502905.html
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
украина
россия
белоруссия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, белоруссия, сергей марченко, китай
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Сергей Марченко, Китай
"Ждет улучшение". На Западе раскрыли, что случится на Украине

Крайнер: после поражения в конфликте Украину ждет развитие с помощью России

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. После падения киевского режима Украина начнет развиваться в сотрудничестве с Россией, Белоруссией и Китаем, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"После поражения в конфликте Украину ждет улучшение. Сейчас она разрушена. Ее население сократилось примерно с 52 миллионов в 1991 году до менее 25 миллионов сегодня. <…>. Сейчас она находятся на низшей точке, от которой будет относительно легко начать экономическое возрождение <…> Потенциал интеграции Украины с многополярным миром огромен. <…> При помощи России, Белоруссии и Китая процессы восстановления начнут развиваться всерьез", — отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Обратный отсчет пошел: через год с небольшим Украина станет сильнее
8 ноября, 08:00
При этом он подчеркнул, что через 20-30 лет Украина станет "совершенно другим местом", поскольку, располагаясь на Черном море и выступая буфером между Востоком и Западом, она важна для евразийской интеграции.
"На самом деле Украина — богатая страна, за исключением того, что под руководством Запада она была сконструирована как дубина против России. <…> Как только киевский режим будет окончательно побежден, преобразования станут вполне возможными", — добавил Крайнер.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы — около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4 процента ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает — нужно еще 16 миллиардов евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияБелоруссияСергей МарченкоКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала