МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. После падения киевского режима Украина начнет развиваться в сотрудничестве с Россией, Белоруссией и Китаем, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"После поражения в конфликте Украину ждет улучшение. Сейчас она разрушена. Ее население сократилось примерно с 52 миллионов в 1991 году до менее 25 миллионов сегодня. <…>. Сейчас она находятся на низшей точке, от которой будет относительно легко начать экономическое возрождение <…> Потенциал интеграции Украины с многополярным миром огромен. <…> При помощи России, Белоруссии и Китая процессы восстановления начнут развиваться всерьез", — отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что через 20-30 лет Украина станет "совершенно другим местом", поскольку, располагаясь на Черном море и выступая буфером между Востоком и Западом, она важна для евразийской интеграции.
"На самом деле Украина — богатая страна, за исключением того, что под руководством Запада она была сконструирована как дубина против России. <…> Как только киевский режим будет окончательно побежден, преобразования станут вполне возможными", — добавил Крайнер.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы — около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4 процента ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает — нужно еще 16 миллиардов евро.
