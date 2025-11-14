"На самом деле Украина — богатая страна, за исключением того, что под руководством Запада она была сконструирована как дубина против России. <…> Как только киевский режим будет окончательно побежден, преобразования станут вполне возможными", — добавил Крайнер.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.