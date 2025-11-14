Южная Корея хочет строить атомную подлодку у себя

СЕУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Южная Корея с самого начала объяснила США, что хочет строить подлодку с атомной установкой у себя в стране, и переговоры ведутся именно с такой позиции, строительство в США не обсуждается, заявил на брифинге начальник управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ви Сон Нак.

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сообщил, что Южная Корея и США создали окончательный факт-лист для недавних договоренностей по торговле и в сфере безопасности. После объявления лист был опубликован Белым домом. В том числе президент заявил, что стороны согласовали намерение продвигать строительство атомных подводных лодок для Южной Кореи, и Сеул заручился поддержкой США в вопросе права на переработку отработанного ядерного топлива.

Ви Сон Нак пояснил, что на переговорах с США, по его воспоминаниям, изначально процесс обсуждения строился на позиции Южной Кореи, что подлодку с атомной установкой Сеул хочет строить на территории своей страны. И именно для этого у США было запрошено разрешение на переработку отработанного ядерного топлива. Он отметил, что в процессе создания подлодки, конечно, может потребоваться содействие США или помощь, но только частично.

"Если говорить о том, где будет строиться подлодка, то диалог идет с позиции, что она будет строиться в Южной Корее", - заявил Ви Сон Нак.

В факт-листе по итогам переговоров, опубликованном в пятницу Белым домом не указано место, где будет строиться подводная лодка.

"Соединенные Штаты дали разрешение Республике Корея на строительство ударных подводных лодок с атомными двигателями. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Республикой Корея в целях повышения требований к этому судостроительному проекту, в том числе к источникам топлива", - говорится в листе.

В то же время президент США Дональд Трамп 30 октября после переговоров заявил, что Южная Корея построит свою атомную подлодку на верфи в американской Филадельфии

Действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. На переговорах в октябре Ли Чжэ Мён попросил США помочь и с поставками ядерного топлива для южнокорейских подводных лодок.