Южная Корея хочет строить атомную подлодку у себя

СЕУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Южная Корея с самого начала объяснила США, что хочет строить подлодку с атомной установкой у себя в стране, и переговоры ведутся именно с такой позиции, строительство в США не обсуждается, заявил на брифинге начальник управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ви Сон Нак.
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён сообщил, что Южная Корея и США создали окончательный факт-лист для недавних договоренностей по торговле и в сфере безопасности. После объявления лист был опубликован Белым домом. В том числе президент заявил, что стороны согласовали намерение продвигать строительство атомных подводных лодок для Южной Кореи, и Сеул заручился поддержкой США в вопросе права на переработку отработанного ядерного топлива.
Южная Корея построит АПЛ в США, заявил Трамп
30 октября, 01:21
Ви Сон Нак пояснил, что на переговорах с США, по его воспоминаниям, изначально процесс обсуждения строился на позиции Южной Кореи, что подлодку с атомной установкой Сеул хочет строить на территории своей страны. И именно для этого у США было запрошено разрешение на переработку отработанного ядерного топлива. Он отметил, что в процессе создания подлодки, конечно, может потребоваться содействие США или помощь, но только частично.
"Если говорить о том, где будет строиться подлодка, то диалог идет с позиции, что она будет строиться в Южной Корее", - заявил Ви Сон Нак.
В факт-листе по итогам переговоров, опубликованном в пятницу Белым домом не указано место, где будет строиться подводная лодка.
В Южной Корее назвали сроки создания первой атомной подлодки
30 октября, 11:33
"Соединенные Штаты дали разрешение Республике Корея на строительство ударных подводных лодок с атомными двигателями. Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Республикой Корея в целях повышения требований к этому судостроительному проекту, в том числе к источникам топлива", - говорится в листе.
В то же время президент США Дональд Трамп 30 октября после переговоров заявил, что Южная Корея построит свою атомную подлодку на верфи в американской Филадельфии.
Действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. На переговорах в октябре Ли Чжэ Мён попросил США помочь и с поставками ядерного топлива для южнокорейских подводных лодок.
Как заявлял начальник штаба ВМС Южной Кореи адмирал Кан Дон Гиль, его стране е понадобится около 10 лет на то, чтобы создать свою первую подводную лодку с атомной установкой. Адмирал спрогнозировал, что будущая субмарина будет иметь водоизмещение в 5000 тонн или больше. Уровень обогащенного урана в ней будет составлять 20% или ниже из-за ее "мирного предназначения".
Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ
30 октября, 00:34