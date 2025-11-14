Рейтинг@Mail.ru
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем - РИА Новости, 14.11.2025
15:56 14.11.2025
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем
2025-11-14T15:56:00+03:00
2025-11-14T15:56:00+03:00
Китай предостерег Японию от военного вмешательства в ситуацию с Тайванем

Люди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги
Люди несут китайские национальные флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство обороны КНР предостерегло Японию от военного вмешательства в ситуацию в Тайваньском проливе, в противном случае это закончится неизбежным поражением, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Цзян Бинь, комментируя слова японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что руководство Японии "сделало ошибочные высказывания в отношении Тайваня, намекнув на возможность военного вмешательства в Тайваньском проливе". В пятницу замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра.
"Ошибочные высказывания лидера Японии о Тайване - грубое вмешательство во внутренние дела КНР, серьезно нарушают принцип "одного Китая", дух четырех политических документов между Китаем и Японией, а также основополагающих норм международных отношений", - заявил Цзян Бинь.
По его словам, эти "чрезвычайно безответственные и опасные" высказывания бросают вызов послевоенному мировому порядку, посылают ложные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня", а также создают негативные последствия.
Как подчеркнул Цзян Бинь, в этом году Китай отмечает 80-летие победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и мировой антифашистской войне, а также 80-летие воссоединения Тайваня.
"Если Япония не извлечет уроки истории и осмелится пойти на риск или даже силой вмешаться в ситуацию в Тайваньском проливе, то она перед лицом Народно-освободительной армии Китая неизбежно потерпит поражение и заплатит за это высокую цену", - отметил он.
Как уточнил представитель оборонного ведомства, тайваньский вопрос является внутренним делом Китая и не потерпит внешнего вмешательства.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с Санаэ Такаити заявил, что Пекин надеется на то, что новый кабинет министров Японии сформирует правильное восприятие Китая для развития двустороннего сотрудничества. Китайский лидер подчеркнул, что обеим сторонам необходимо соблюдать достигнутые договоренности по таким принципиальным вопросам, как Тайвань и история, что обеспечит прочную основу для отношений между Пекином и Токио.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
