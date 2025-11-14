МИД Китая сделал послу Японии серьезное представление

ПЕКИН, 14 ноя - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление из-за заявлений японского премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун 13 ноября вызвал посла Японии в Китае Кэндзи Канасуги и сделал серьезное представление в связи с ошибочными заявлениями премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно Китая", - говорится в сообщении.

Сунь Вэйдун подчеркнул, что Такаити недавно допустила "откровенно провокационные высказывания в отношении Тайваня , намекая на возможное военное вмешательство" в контексте тайваньского вопроса.

Китайский дипломат подчеркнул, что заявления японского премьер-министра по Тайваню крайне ошибочны и опасны, являются вопиющим вмешательством во внутренние дела Китая, серьёзным нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений, ударом по послевоенному международному порядку, нарушением принципа "одного Китая". Кроме того, отметил Сунь Вэйдун, заявления Такаити нанесли ущерб политической основе китайско-японских отношений и стали серьёзным оскорблением чувств китайского народа.

"1,4 миллиарда жителей Китая никогда не примут этого", - сказал он, добавив, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, не терпящим внешнего вмешательства.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с Санаэ Такаити заявил, что Пекин надеется на то, что новый кабинет министров Японии сформирует правильное восприятие Китая для развития двустороннего сотрудничества. Китайский лидер подчеркнул, что обеим сторонам необходимо соблюдать достигнутые договоренности по таким принципиальным вопросам, как Тайвань и история, что обеспечит прочную основу для отношений между Пекином и Токио

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси , занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США . Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.