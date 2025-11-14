Гросси посетит установку реактора АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил Лихачев

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе примет участие в церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Мы обсуждали также наше сотрудничество на других зарубежных площадках "Росатома" - в первую очередь, конечно же, грядущее мероприятие на станции "Эль-Дабаа" в Египте. На следующую среду запланировано большое торжественное мероприятие в Египте, гендиректор МАГАТЭ примет в нем участие", - сказал он журналистам.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук
17 сентября, 01:46