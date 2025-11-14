Гросси посетит установку реактора АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил Лихачев

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе примет участие в церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.