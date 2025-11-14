Рейтинг@Mail.ru
Гросси посетит установку реактора АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 14.11.2025 (обновлено: 15:00 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/grossi-2055002301.html
Гросси посетит установку реактора АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил Лихачев
Гросси посетит установку реактора АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
Гросси посетит установку реактора АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил Лихачев
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе примет участие в церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T14:59:00+03:00
2025-11-14T15:00:00+03:00
в мире
египет
средиземное море
каир (город)
рафаэль гросси
алексей лихачев
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054003683_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6f8c09dfacf35e91bb0173962a08a3f1.jpg
https://ria.ru/20250917/egipet-2042365442.html
египет
средиземное море
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054003683_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ab662d25e63f9734e49410db93ea14b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, средиземное море, каир (город), рафаэль гросси, алексей лихачев, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
В мире, Египет, Средиземное море, Каир (город), Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Гросси посетит установку реактора АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил Лихачев

Гросси примет участие в церемонии установки корпуса реактора на АЭС «Эль-Дабаа»

© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/TelegramПеремещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/Telegram
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе примет участие в церемонии установки корпуса реактора на первом энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Мы обсуждали также наше сотрудничество на других зарубежных площадках "Росатома" - в первую очередь, конечно же, грядущее мероприятие на станции "Эль-Дабаа" в Египте. На следующую среду запланировано большое торжественное мероприятие в Египте, гендиректор МАГАТЭ примет в нем участие", - сказал он журналистам.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Россия создает в Египте новую отрасль, заявил Оверчук
17 сентября, 01:46
 
В миреЕгипетСредиземное мореКаир (город)Рафаэль ГроссиАлексей ЛихачевАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала