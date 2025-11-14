Рейтинг@Mail.ru
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/es-2055086307.html
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины - РИА Новости, 14.11.2025
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не согласится с планом Европейского союза на 140 миллиардов евро для Киева, поскольку это продлит... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T21:39:00+03:00
2025-11-14T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
словакия
роберт фицо
урсула фон дер ляйен
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de0d42affa80d96d35a3b90f315db15a.jpg
https://ria.ru/20251114/zelenskiy-2055061424.html
https://ria.ru/20251113/ukraina-2054869635.html
россия
украина
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906699020_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_746c47ed2ab008795e42ad41fe0ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, словакия, роберт фицо, урсула фон дер ляйен, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Словакия, Роберт Фицо, Урсула фон дер Ляйен, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины

Фицо заявил, что никогда не поддержит план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не согласится с планом Европейского союза на 140 миллиардов евро для Киева, поскольку это продлит конфликт еще на два года.
В начале ноября Фицо заявил, что пока он занимает пост главы правительства, республика не поддержит идею Европейского союза использовать активы России для покрытия военных расходов Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Грузии раскрыли план Зеленского против России
Вчера, 18:23
"Никогда, никогда не соглашусь со 140 миллиардами (евро) на Украину, потому что это еще два года убийств", - сказал Фицо в ходе беседы с учащимися средней школы в словацком городе Попрад, видеозапись дискуссии опубликована на Youtube-канале его партии в пятницу.
Он отметил, что Европейский союз работает над планом по покрытию в 2026-2027 годах военных расходов Украины.
"Отвергаю участие Словакии в любой финансовой или другой схеме, которая даст Украине на следующие два года 140 миллиардов евро на войну. Я не хочу войну, я хочу ее закончить", - заключил Фицо.
В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Глава МИД Польши рассказал, почему Украина не вступит в ЕС
13 ноября, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСловакияРоберт ФицоУрсула фон дер ЛяйенМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала