Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины

БРАТИСЛАВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не согласится с планом Европейского союза на 140 миллиардов евро для Киева, поскольку это продлит конфликт еще на два года.
В Грузии раскрыли план Зеленского против России
Вчера, 18:23
"Никогда, никогда не соглашусь со 140 миллиардами (евро) на Украину, потому что это еще два года убийств", - сказал Фицо в ходе беседы с учащимися средней школы в словацком городе Попрад, видеозапись дискуссии опубликована на Youtube-канале его партии в пятницу.
Он отметил, что Европейский союз работает над планом по покрытию в 2026-2027 годах военных расходов Украины.
"Отвергаю участие Словакии в любой финансовой или другой схеме, которая даст Украине на следующие два года 140 миллиардов евро на войну. Я не хочу войну, я хочу ее закончить", - заключил Фицо.
В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Глава МИД Польши рассказал, почему Украина не вступит в ЕС
13 ноября, 22:00