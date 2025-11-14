МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Финансовая помощь Киеву, которую оказывает Евросоюз, приводит лишь к тому, что Украина все больше теряет свой суверенитет, пишет издание The European Conservative.
Авторы материала подчеркивают, что все меры Брюсселя по укреплению украинской независимости неизменно приводят к обратному результату: Киев становится более зависимым от внешних решений и теряет возможности для самостоятельного восстановления экономики. В материале также выразили мнение, что 140 миллиардов евро, которые председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине, подразумевают лишь больший долг для этой страны и дополнительную финансовую нагрузку для самих европейцев.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь пока идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Брюсселе понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи репарационного кредита Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00