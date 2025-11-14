Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, как хотят окончательно похоронить Украину - РИА Новости, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 14.11.2025 (обновлено: 04:48 14.11.2025)
https://ria.ru/20251114/es-2054898774.html
На Западе раскрыли, как хотят окончательно похоронить Украину
На Западе раскрыли, как хотят окончательно похоронить Украину - РИА Новости, 14.11.2025
На Западе раскрыли, как хотят окончательно похоронить Украину
Финансовая помощь Киеву, которую оказывает Евросоюз, приводит лишь к тому, что Украина все больше теряет свой суверенитет, пишет издание The European... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T04:46:00+03:00
2025-11-14T04:48:00+03:00
в мире
евросоюз
еврокомиссия
g7
урсула фон дер ляйен
украина
киев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_0:43:3017:1740_1920x0_80_0_0_d799c3133ad4826f970c8676f24cc176.jpg
https://ria.ru/20251110/aktivy-2053782772.html
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
украина
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524727_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_37e5e961d150f0635741e0f22e58a3c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, еврокомиссия, g7, урсула фон дер ляйен, украина, киев, москва, мария захарова
В мире, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Киев, Москва, Мария Захарова
На Западе раскрыли, как хотят окончательно похоронить Украину

TEC: из-за европейской помощи Украина все больше теряет свой суверенитет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Финансовая помощь Киеву, которую оказывает Евросоюз, приводит лишь к тому, что Украина все больше теряет свой суверенитет, пишет издание The European Conservative.
"Любая будущая помощь приводит к увеличению долга и еще большей потере экономической автономии для Украины. Выплаты будут зависеть от гипотетических военных репараций от Москвы, что является политически невыполнимым условием", — говорится в статье.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
Авторы материала подчеркивают, что все меры Брюсселя по укреплению украинской независимости неизменно приводят к обратному результату: Киев становится более зависимым от внешних решений и теряет возможности для самостоятельного восстановления экономики. В материале также выразили мнение, что 140 миллиардов евро, которые председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине, подразумевают лишь больший долг для этой страны и дополнительную финансовую нагрузку для самих европейцев.
Европейская комиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь пока идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия выступает против, опасаясь юридических последствий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Брюсселе понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи репарационного кредита Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала спецоперации страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что его жертвами стали не только средства частных лиц, но и государственные активы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
 
В миреЕвросоюзЕврокомиссияG7Урсула фон дер ЛяйенУкраинаКиевМоскваМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала