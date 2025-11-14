Рейтинг@Mail.ru
Женщина и ребенок, которых подожгли дома в Дагестане, находятся в больнице - РИА Новости, 14.11.2025
23:08 14.11.2025
Женщина и ребенок, которых подожгли дома в Дагестане, находятся в больнице
происшествия
МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Женщина и ребенок из дагестанского Хасавюрта, которых поджег гость после убийства хозяина дома, госпитализированы с резаными ранами и ожогами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Ранее в СУСК РФ по Дагестану сообщили, что в пятницу в Хасавюрте местный житель, находясь в гостях у знакомых, в ходе конфликта избил хозяина дома и нанес ему ножом множественные ранения, от которых тот скончался. Затем он нанес супруге и дочери потерпевшего удары канцелярским ножом, после этого уложил их на пол, накрыл одеждой и другими предметами, поджег вещи и скрылся. Однако женщина и двое детей смогли покинуть дом. Правоохранители разыскивают подозреваемого.
"Пострадавшие, женщина и несовершеннолетняя девочка-школьница, сейчас в больнице, у них резаные раны и ожоги. Женщина в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.
Заголовок открываемого материала