Женщина и ребенок, которых подожгли дома в Дагестане, находятся в больнице

МАХАЧКАЛА, 14 ноя - РИА Новости. Женщина и ребенок из дагестанского Хасавюрта, которых поджег гость после убийства хозяина дома, госпитализированы с резаными ранами и ожогами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

"Пострадавшие, женщина и несовершеннолетняя девочка-школьница, сейчас в больнице, у них резаные раны и ожоги. Женщина в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.