Женщина и ребенок, которых подожгли дома в Дагестане, находятся в больнице
Женщина и ребенок из дагестанского Хасавюрта, которых поджег гость после убийства хозяина дома, госпитализированы с резаными ранами и ожогами, сообщили РИА... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T23:08:00+03:00
2025-11-14T23:08:00+03:00
2025-11-14T23:08:00+03:00
происшествия
хасавюрт
россия
республика дагестан
крушение вертолета в дагестане
