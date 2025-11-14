В Ленобласти жители Волхова остались без воды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Около 50 тысяч жителей города Волхов Ленинградской области остались без воды из-за аварии, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что 14 ноября в городе Волхов без воды остались около 50 тысяч жителей... Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", – говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что по требованию надзорного ведомства жителям Волхова организован подвоз воды.
Как уточняется на странице "Леноблводоканала" в соцсети "ВКонтакте", подача воды в Волхове приостановлена в связи с производством ремонтно-восстановительных работ на водоочистных сооружениях. "Специалисты подрядной организации АО "Корпорация "МИТ" планируют закончить работы до конца дня и восстановить подачу воды", – обещает предприятие.
Администрация Волховского района Ленобласти на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отмечает со ссылкой на "Ленводоканал", что причиной аварии стало повреждение трубопровода сторонней организацией на водоочистных сооружениях на Волховском проспекте, 22.
