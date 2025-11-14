Рейтинг@Mail.ru
В Ленобласти жители Волхова остались без воды - РИА Новости, 14.11.2025
20:07 14.11.2025 (обновлено: 20:08 14.11.2025)
В Ленобласти жители Волхова остались без воды
В Ленобласти жители Волхова остались без воды - РИА Новости, 14.11.2025
В Ленобласти жители Волхова остались без воды
Около 50 тысяч жителей города Волхов Ленинградской области остались без воды из-за аварии, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T20:07:00+03:00
2025-11-14T20:08:00+03:00
происшествия
волхов
ленинградская область
волховский район
московский институт теплотехники
волхов
ленинградская область
волховский район
происшествия, волхов, ленинградская область, волховский район, московский институт теплотехники
Происшествия, Волхов, Ленинградская область, Волховский район, Московский институт теплотехники
В Ленобласти жители Волхова остались без воды

Около 50 тысяч жителей города Волхов в Ленобласти остались без воды из-за аварии

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Кран в ванной комнате. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Около 50 тысяч жителей города Волхов Ленинградской области остались без воды из-за аварии, сообщила прокуратура региона.
"Установлено, что 14 ноября в городе Волхов без воды остались около 50 тысяч жителей... Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства", – говорится в Telegram-канале областной прокуратуры.
Отмечается, что по требованию надзорного ведомства жителям Волхова организован подвоз воды.
Как уточняется на странице "Леноблводоканала" в соцсети "ВКонтакте", подача воды в Волхове приостановлена в связи с производством ремонтно-восстановительных работ на водоочистных сооружениях. "Специалисты подрядной организации АО "Корпорация "МИТ" планируют закончить работы до конца дня и восстановить подачу воды", – обещает предприятие.
Администрация Волховского района Ленобласти на своей странице в соцсети "ВКонтакте" отмечает со ссылкой на "Ленводоканал", что причиной аварии стало повреждение трубопровода сторонней организацией на водоочистных сооружениях на Волховском проспекте, 22.
Происшествия Волхов Ленинградская область Волховский район Московский институт теплотехники
 
 
Заголовок открываемого материала