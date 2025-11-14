https://ria.ru/20251114/burja-2054948341.html
Вторая по силе за пять лет магнитная буря завершилась на Земле
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Магнитная буря на Земле завершена, она продолжалась 42 часа и стала второй по силе за последние пять лет, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Геомагнитное событие завершено. Оно стало вторым по силе за последние пять лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале
лаборатории.
Сейчас, по словам ученых, геомагнитные индексы, как это часто бывает после особенно сильных всплесков, "упали на самое дно".
"Геомагнитный шторм продолжался 42 часа и стал самым сильным в текущем году", - добавили в лаборатории.
Отмечается, что в текущем солнечном цикле, 25-м с начала наблюдений, было три случая, когда уровень бури достигал значения G4.7, как в этот раз, и выше. Самой сильной за это время стала буря высшего уровня G5.0 10-12 мая 2024 года. На втором месте расположилось завершившееся событие, а на третьем - буря 10-11 октября 2024 года, которая достигала таких же пиковых значений, но была более короткой.
"Активная область 4274, взрывы в которой и стали причиной произошедшей бури, судя по всему, не утратила полностью взрывную активность, но сместилась за прошедшие дни к краю Солнца настолько, что теперь за новыми взрывами можно будет наблюдать уже исключительно с эстетическим интересом. На Землю
они повлиять не смогут", - уточнили в лаборатории.