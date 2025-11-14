Рейтинг@Mail.ru
АЭС "Пакш-2" займет важное место в переговорах России и США, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
16:27 14.11.2025
https://ria.ru/20251114/aes-2055026935.html
АЭС "Пакш-2" займет важное место в переговорах России и США, заявил Лихачев
АЭС "Пакш-2" займет важное место в переговорах России и США, заявил Лихачев - РИА Новости, 14.11.2025
АЭС "Пакш-2" займет важное место в переговорах России и США, заявил Лихачев
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии займет важное место в возможных будущих конструктивных договоренностях России и США, заявил генеральный директор госкорпорации... РИА Новости, 14.11.2025
2025-11-14T16:27:00+03:00
2025-11-14T16:27:00+03:00
в мире
венгрия
россия
сша
алексей лихачев
марко рубио
петер сийярто
аэс "пакш-2"
венгрия
россия
сша
в мире, венгрия, россия, сша, алексей лихачев, марко рубио, петер сийярто, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
В мире, Венгрия, Россия, США, Алексей Лихачев, Марко Рубио, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
АЭС "Пакш-2" займет важное место в переговорах России и США, заявил Лихачев

Лихачев: АЭС "Пакш-2" займет важное место в будущих договоренностях России и США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии займет важное место в возможных будущих конструктивных договоренностях России и США, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто 29 июня отметил, что новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, строительство может быть продолжено. Антироссийские санкции Соединенных Штатов не распространяются на строительство АЭС "Пакш-2", напомнил в четверг американский госсекретарь Марко Рубио. Американские власти хотят, чтобы РФ смогла завершить проект, и чтобы Венгрия была энергонезависима, говорил Рубио.
"Это, наверное, часть будущих наших конструктивных договоренностей. Они еще впереди, о них мы еще пока не знаем, но, когда они будут складываться, важное место там займет и развитие венгерского проекта ("Пакш-2" - ред.)", - сказал Лихачев журналистам.
Делегации России и МАГАТЭ под руководством Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси провели консультации в Калининграде в пятницу.
"Росатом" 5 ноября сообщил, что венгерский атомный регулятор выдал разрешение на строительство первого энергоблока АЭС "Пакш-2". Оно, как ожидается, начнется в феврале 2026 года.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" построят "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. "Пакш-2" - первый российский проект на территории Европейского союза. Основную лицензию на строительство АЭС выдал венгерский регулятор в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.
В миреВенгрияРоссияСШААлексей ЛихачевМарко РубиоПетер СийяртоАЭС "Пакш-2"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала