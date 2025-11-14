https://ria.ru/20251114/aes-2055008007.html
Работу всех энергоблоков Нововоронежской АЭС восстановили
Работу всех энергоблоков Нововоронежской АЭС восстановили - РИА Новости, 14.11.2025
Работу всех энергоблоков Нововоронежской АЭС восстановили
Работа всех энергоблоков на Нововоронежской АЭС после атаки украинских дронов восстановлена, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 14.11.2025
воронежская область
Гусев: на Нововоронежской АЭС восстановили работу всех энергоблоков