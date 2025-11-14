Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области оценили радиационный фон после атаки дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 14.11.2025 (обновлено: 15:16 14.11.2025)
В Воронежской области оценили радиационный фон после атаки дронов ВСУ
В Воронежской области оценили радиационный фон после атаки дронов ВСУ
Радиационный фон на промплощадке Нововоронежской АЭС после попытки атаки дронов ВСУ не изменялся и соответствует природным значениям, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.11.2025
В Воронежской области оценили радиационный фон после атаки дронов ВСУ

© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Нововоронежская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Радиационный фон на промплощадке Нововоронежской АЭС после попытки атаки дронов ВСУ не изменялся и соответствует природным значениям, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил журналистам, что позапрошлой ночью около восьми дронов ВСУ были направлены в сторону Нововоронежской АЭС, все они были обезврежены, однако ряд обломков повредил общее распределительное устройство. В целях профилактики возможных инцидентов три блока станции были отключены от сети и переведены на мощность менее 50%. По его словам, последствия атаки были устранены очень быстро и профессионально.
«

"Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

