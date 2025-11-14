https://ria.ru/20251114/aes-2055005866.html
В Воронежской области оценили радиационный фон после атаки дронов ВСУ
В Воронежской области оценили радиационный фон после атаки дронов ВСУ
Радиационный фон на промплощадке Нововоронежской АЭС после попытки атаки дронов ВСУ не изменялся и соответствует природным значениям, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.11.2025
В Воронежской области оценили радиационный фон после атаки дронов ВСУ
Гусев: радиационный фон на Нововоронежской АЭС после атак дронов ВСУ в норме