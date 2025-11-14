Рейтинг@Mail.ru
Эпштейн поддерживал связь с советником Трампа, сообщает ABC - РИА Новости, 14.11.2025
16:38 14.11.2025
Эпштейн поддерживал связь с советником Трампа, сообщает ABC
Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн во время первого срока президента США Дональда Трампа поддерживал связь с его советником Стивом...
в мире
сша
нью-йорк (город)
джеффри эпштейн
дональд трамп
стив бэннон
федеральная резервная система сша
сша
нью-йорк (город)
в мире, сша, нью-йорк (город), джеффри эпштейн, дональд трамп, стив бэннон, федеральная резервная система сша
В мире, США, Нью-Йорк (город), Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Стив Бэннон, Федеральная резервная система США
Эпштейн поддерживал связь с советником Трампа, сообщает ABC

ABC: Эпштейн консультировал советника Трампа во время его первого президентства

© AP Photo / Thomas KrychПлакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
© AP Photo / Thomas Krych
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн во время первого срока президента США Дональда Трампа поддерживал связь с его советником Стивом Бэнноном, консультируя его по политическим вопросам, сообщил телеканал ABC со ссылкой на электронную переписку между Эпштейном и Бэнноном от 2018 года.
"Эпштейн довольно регулярно общался со Стивом Бэнноном, давним советником Трампа и бывшим главным стратегом Белого дома, и называл его в электронных письмах другом", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В США опубликовали письма Эпштейна, в которых Трамп назван "собакой"
12 ноября, 20:44
Телеканал привел фрагменты переписки, в которой Бэннон хвалился новостным заголовком, сообщавшем о недооценке немецкими СМИ опасности советника Трампа. Эпштейн отреагировал на письмо одобрительно.
По данным телеканала, в ходе другого диалога Бэннон писал о том, что желает отставки председателя ФРС Джерома Пауэлла и экс-главы минфина США Стивена Мнучина. Эпштейн в ответ на это написал, что вопрос отставки Пауэлла гораздо важнее вывода войск США из Сирии и отставки бывшего тогда главой минобороны США Джеймса Мэттиса, которые произошли в декабре 2018 года. При этом Эпштейн положительно оценил работу Мнучина.
Как сообщил телеканал, Эпштейн в диалоге с Бэнноном также выражал мнение, что дочери Трампа Иванке и ее мужу Джареду Кушнеру стоит покинуть посты советников президента США.
Телеканал приводит текст переписки, ранее опубликованной демократами из комитета по надзору палаты представителей конгресса США.
Эпштейну в 2019 году предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер видеонаблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.
Politico узнало, о чем генсек Совета Европы просил Эпштейна в 2017 году
Politico узнало, о чем генсек Совета Европы просил Эпштейна в 2017 году
13 ноября, 13:43
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнДональд ТрампСтив БэннонФедеральная резервная система США
 
 
