Рейтинг@Mail.ru
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:45 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/zemlja-2054654306.html
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния - РИА Новости, 13.11.2025
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния
Выброс плазмы от мощнейшей в 2025 году солнечной вспышки наконец-то добрался до Земли, наблюдаются одни из сильнейших полярных сияний десятилетия, сообщила... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:45:00+03:00
2025-11-13T06:45:00+03:00
наука
земля
европа
канада
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/66/1562276632_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8153ffeb61372749a3c1c482b9d961a3.jpg
https://ria.ru/20251113/iki-2054635263.html
https://ria.ru/20251112/zemlja-2054381037.html
земля
европа
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/66/1562276632_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_00ada0bffea16f95efc12c232ce5a2ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, европа, канада, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Европа, Канада, Российская академия наук, Вспышки на Солнце
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния

Мощная вспышка на Солнце вызвала сильнейшие за десять лет полярные сияния

© РИА Новости / Михаил Корытов | Перейти в медиабанкПолярное сияние (Северное сияние) в Финляндии
Полярное сияние (Северное сияние) в Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Михаил Корытов
Перейти в медиабанк
Полярное сияние (Северное сияние) в Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выброс плазмы от мощнейшей в 2025 году солнечной вспышки наконец-то добрался до Земли, наблюдаются одни из сильнейших полярных сияний десятилетия, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.
"Пришёл третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс увидеть начиная с широт 45 градусов. Полярный овал уже уходит в Европу и Канаду, но, возможно, кто-то успеет поймать хвост до восхода Солнца", - говорится в сообщении Лаборатории.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Скорость распространения плазмы после вспышки на Солнце озадачила ученых
Вчера, 01:50
По данным на сайте Лаборатории, сейчас на Земле продолжается магнитная буря. В данный момент её индекс оценивается как G3.3, то есть буря относится к категории сильных.
Ранее ученые сообщили, что движение плазмы от произошедшей на Солнце 11 ноября вспышки балла Х5.1 (мощнейшей в 2025 году) расходится со сделанными ранее на основании математических моделей прогнозами.
По предварительной модели, опубликованной ранее, предполагалось, что выброс от вспышки, произошедшей днем 11 ноября, достигнет Земли вечером 12 ноября и на своём пути поглотит более медленную плазму, высвободившуюся в результате двух более слабых вспышек класса Х, произошедших до этого.
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Земле началась очень сильная магнитная буря
12 ноября, 07:36
 
НаукаЗемляЕвропаКанадаРоссийская академия наукВспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала