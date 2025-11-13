Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния

Ранее ученые сообщили, что движение плазмы от произошедшей на Солнце 11 ноября вспышки балла Х5.1 (мощнейшей в 2025 году) расходится со сделанными ранее на основании математических моделей прогнозами.

По предварительной модели, опубликованной ранее, предполагалось, что выброс от вспышки, произошедшей днем 11 ноября, достигнет Земли вечером 12 ноября и на своём пути поглотит более медленную плазму, высвободившуюся в результате двух более слабых вспышек класса Х, произошедших до этого.