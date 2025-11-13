https://ria.ru/20251113/zemlja-2054654306.html
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния - РИА Новости, 13.11.2025
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния
Выброс плазмы от мощнейшей в 2025 году солнечной вспышки наконец-то добрался до Земли, наблюдаются одни из сильнейших полярных сияний десятилетия, сообщила... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:45:00+03:00
2025-11-13T06:45:00+03:00
2025-11-13T06:45:00+03:00
наука
земля
европа
канада
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/66/1562276632_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8153ffeb61372749a3c1c482b9d961a3.jpg
https://ria.ru/20251113/iki-2054635263.html
https://ria.ru/20251112/zemlja-2054381037.html
земля
европа
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156227/66/1562276632_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_00ada0bffea16f95efc12c232ce5a2ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, европа, канада, российская академия наук, вспышки на солнце
Наука, Земля, Европа, Канада, Российская академия наук, Вспышки на Солнце
Самая мощная в 2025 году вспышка на Солнце вызвала сильные полярные сияния
Мощная вспышка на Солнце вызвала сильнейшие за десять лет полярные сияния
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Выброс плазмы от мощнейшей в 2025 году солнечной вспышки наконец-то добрался до Земли, наблюдаются одни из сильнейших полярных сияний десятилетия, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале
.
"Пришёл третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс увидеть начиная с широт 45 градусов. Полярный овал уже уходит в Европу
и Канаду
, но, возможно, кто-то успеет поймать хвост до восхода Солнца", - говорится в сообщении Лаборатории.
По данным на сайте Лаборатории, сейчас на Земле
продолжается магнитная буря. В данный момент её индекс оценивается как G3.3, то есть буря относится к категории сильных.
Ранее ученые сообщили, что движение плазмы от произошедшей на Солнце 11 ноября вспышки балла Х5.1 (мощнейшей в 2025 году) расходится со сделанными ранее на основании математических моделей прогнозами.
По предварительной модели, опубликованной ранее, предполагалось, что выброс от вспышки, произошедшей днем 11 ноября, достигнет Земли вечером 12 ноября и на своём пути поглотит более медленную плазму, высвободившуюся в результате двух более слабых вспышек класса Х, произошедших до этого.