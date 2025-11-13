Зеленский дал возможность Миндичу выехать с Украины, заявили в Раде

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский дал возможность бизнесмену и своему соратнику Тимуру Миндичу, проходящему по делу о коррупции в сфере энергетики, выехать с Украины, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Накануне госпогранслужба Украины сообщила, что Миндич выехал из страны на законных основаниях. Ранее руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов сообщил, что ведомство выясняет обстоятельства бегства Миндича из страны и будет добиваться его экстрадиции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
