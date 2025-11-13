Рейтинг@Mail.ru
Зеленский дал возможность Миндичу выехать с Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/zelenskij-2054855903.html
Зеленский дал возможность Миндичу выехать с Украины, заявили в Раде
Зеленский дал возможность Миндичу выехать с Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 13.11.2025
Зеленский дал возможность Миндичу выехать с Украины, заявили в Раде
Владимир Зеленский дал возможность бизнесмену и своему соратнику Тимуру Миндичу, проходящему по делу о коррупции в сфере энергетики, выехать с Украины, считает... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:04:00+03:00
2025-11-13T20:03:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
https://ria.ru/20251110/deputat-2053929965.html
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054184633.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
Зеленский дал возможность Миндичу выехать с Украины, заявили в Раде

Дубинский: Зеленский позволил своему соратнику Миндичу сбежать с Украины

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Владимир Зеленский дал возможность бизнесмену и своему соратнику Тимуру Миндичу, проходящему по делу о коррупции в сфере энергетики, выехать с Украины, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Накануне госпогранслужба Украины сообщила, что Миндич выехал из страны на законных основаниях. Ранее руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов сообщил, что ведомство выясняет обстоятельства бегства Миндича из страны и будет добиваться его экстрадиции.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Раде сообщили о бегстве бизнесменов, связанных с "кошельком" Зеленского
10 ноября, 13:15
"Можно сколько угодно держать жителей Украины за идиотов, но это Зеленский дал Миндичу рычаги влияния, возможность назначать министров и послов, а когда тот спалился, вывез его из страны. Зеленский вор и мародер, и должен быть отстранен от власти", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
НАБУ выясняет обстоятельства бегства Миндича
11 ноября, 14:07
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала