В ОП предложили выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам.

"У меня есть предложение: не только заслуженным артистам России следует выплачивать, например, повышенные пенсии, но и заслуженным врачам и учителям также необходимо предусмотреть доплаты", - сказал Гриб агентству.

Он отметил, что такая мера эффективна для кадровой составляющей, по его словам, она позволит удержать квалифицированных специалистов в бюджетных организациях сферы здравоохранения и образования.

"Я считаю, что можно, все-таки, не откладывать с внедрением. Таким образом мы окажем социальную поддержку в виде стимулирующих выплат, таких, как 13-я зарплата. Это будет важным дополнением к социальным гарантиям миллионам наших врачей и учителей", - добавил Гриб.