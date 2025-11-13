Рейтинг@Mail.ru
В ОП предложили выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 13.11.2025 (обновлено: 11:00 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/zamsekretar-2054651776.html
В ОП предложили выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам
В ОП предложили выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам - РИА Новости, 13.11.2025
В ОП предложили выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:15:00+03:00
2025-11-13T11:00:00+03:00
общество
россия
владислав гриб
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012674660_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_5536cefb12dfa71fecc873b440b23df0.jpg
https://ria.ru/20251113/pedagogi-2054646233.html
https://ria.ru/20251111/zarplata-2054344259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012674660_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_bf717325cd782436c55230101fbb8aac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владислав гриб, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владислав Гриб, Социальный навигатор, СН_Образование
В ОП предложили выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам

Гриб предложил выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольники во время урока
Школьники во время урока - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Школьники во время урока. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам.
"У меня есть предложение: не только заслуженным артистам России следует выплачивать, например, повышенные пенсии, но и заслуженным врачам и учителям также необходимо предусмотреть доплаты", - сказал Гриб агентству.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Госдуме предложили засчитывать в стаж период обучения студентов в педвузе
Вчера, 04:24
Он отметил, что такая мера эффективна для кадровой составляющей, по его словам, она позволит удержать квалифицированных специалистов в бюджетных организациях сферы здравоохранения и образования.
"Я считаю, что можно, все-таки, не откладывать с внедрением. Таким образом мы окажем социальную поддержку в виде стимулирующих выплат, таких, как 13-я зарплата. Это будет важным дополнением к социальным гарантиям миллионам наших врачей и учителей", - добавил Гриб.
Ранее Гриб предлагал вернуть практику выплаты 13‑й заработной платы, сделав ее приоритетной мерой социальной поддержки для работников образования и здравоохранения.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Общественной палате предложили вернуть практику выплаты 13-й зарплаты
11 ноября, 22:07
 
ОбществоРоссияВладислав ГрибСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала