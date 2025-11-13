В ОП предложили выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам

https://ria.ru/20251113/zamsekretar-2054651776.html
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил выплачивать повышенную пенсию заслуженным учителям и врачам.
"У меня есть предложение: не только заслуженным артистам России
следует выплачивать, например, повышенные пенсии, но и заслуженным врачам и учителям также необходимо предусмотреть доплаты", - сказал Гриб
агентству.
Он отметил, что такая мера эффективна для кадровой составляющей, по его словам, она позволит удержать квалифицированных специалистов в бюджетных организациях сферы здравоохранения и образования.
"Я считаю, что можно, все-таки, не откладывать с внедрением. Таким образом мы окажем социальную поддержку в виде стимулирующих выплат, таких, как 13-я зарплата. Это будет важным дополнением к социальным гарантиям миллионам наших врачей и учителей", - добавил Гриб.
Ранее Гриб предлагал вернуть практику выплаты 13‑й заработной платы, сделав ее приоритетной мерой социальной поддержки для работников образования и здравоохранения.