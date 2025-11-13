ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ при освобождении Даниловки

«

"Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" решительным маневром выбили противника из населенного пункта Даниловка и продвинулись вглубь его обороны на три километра", — рассказало ведомство.