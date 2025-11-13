Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ при освобождении Даниловки - РИА Новости, 13.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 13.11.2025 (обновлено: 16:40 13.11.2025)
ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ при освобождении Даниловки
ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ при освобождении Даниловки - РИА Новости, 13.11.2025
ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ при освобождении Даниловки
ВС России при освобождении Даниловки в Днепропетровской области продвинулись вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.11.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Освобождение Даниловки в Днепропетровской области
Освобождение Даниловки в Днепропетровской области.
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ при освобождении Даниловки

МО РФ: ВС России продвинулись при освобождении Даниловки на 3 км

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ВС России при освобождении Даниловки в Днепропетровской области продвинулись вглубь обороны ВСУ, сообщило Минобороны.
«
"Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" решительным маневром выбили противника из населенного пункта Даниловка и продвинулись вглубь его обороны на три километра", — рассказало ведомство.
Подразделения группировки войск Восток освободили Даниловку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Даниловку в Днепропетровской области
Российская армия зачистила более 150 строений при взятии под контроль Даниловки и уничтожила множество живой силы и техники украинских военных.
В зоне ответственности "Востока" ВСУ потеряли до 220 боевиков, две бронированные машины и десять автомобилей. Кроме того, силы группировки поразили формирования противника в Днепропетровской и Запорожской областях.
Российские бойцы продолжают активно продвигаться в зоне спецоперации. На этой неделе они также освободили Гнатовку в ДНР, Новое, Сладкое, Новоуспеновское в Запорожской области, Синельниково и восточную часть Купянска в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
