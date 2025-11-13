Рейтинг@Mail.ru
ВС России зачищают западный берег реки Янчур в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/vs-2054770848.html
ВС России зачищают западный берег реки Янчур в Днепропетровской области
ВС России зачищают западный берег реки Янчур в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.11.2025
ВС России зачищают западный берег реки Янчур в Днепропетровской области
Зачистка западного берега реки Янчур продолжается с освобождением Даниловки в Днепропетровской области, противник несёт тяжёлые потери и отступает, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:02:00+03:00
2025-11-13T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_0:33:3080:1766_1920x0_80_0_0_5e7c9bf616c5b70cee68de4cf59fd875.jpg
https://ria.ru/20251113/danilovka-2054770079.html
днепропетровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917126_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ceaaa77ba2ade1d9545d544db7ad2b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России зачищают западный берег реки Янчур в Днепропетровской области

ВС РФ с освобождением Даниловки продолжают зачистку западного берега р. Янчур

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Зачистка западного берега реки Янчур продолжается с освобождением Даниловки в Днепропетровской области, противник несёт тяжёлые потери и отступает, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Даниловки группировкой "Восток" российское ведомство сообщило ранее в четверг.
"Таким образом, продолжается зачистка западного берега реки Янчур где противник несёт тяжёлые потери и отступает", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
ВС России зачистили более 150 строений при освобождении Даниловки
Вчера, 14:58
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала