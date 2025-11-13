https://ria.ru/20251113/vs-2054770848.html
ВС России зачищают западный берег реки Янчур в Днепропетровской области
Зачистка западного берега реки Янчур продолжается с освобождением Даниловки в Днепропетровской области, противник несёт тяжёлые потери и отступает, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
ВС РФ с освобождением Даниловки продолжают зачистку западного берега р. Янчур