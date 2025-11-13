Рейтинг@Mail.ru
Почему Британия стала главным врагом России на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/vrag-2054602394.html
Почему Британия стала главным врагом России на Украине
Почему Британия стала главным врагом России на Украине - РИА Новости, 13.11.2025
Почему Британия стала главным врагом России на Украине
Главный противник России в конфликте на Украине не США и не Евросоюз. Наш основной, принципиальный и самый жесткий враг — это Великобритания. Поэтому... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T08:00:00+03:00
2025-11-13T08:00:00+03:00
в мире
аналитика
россия
украина
великобритания
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054608960_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_076cce3a498fe1a9df5cb1b40ebfb8bb.jpg
https://ria.ru/20251112/ukraina-2054370375.html
https://ria.ru/20251112/rossiya-2054551738.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054608960_12:0:1377:1024_1920x0_80_0_0_eb8c03430904856a9fa1f13967d7c471.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аналитика, россия, украина, великобритания, юрий ушаков
В мире, Аналитика, Россия, Украина, Великобритания, Юрий Ушаков

Почему Британия стала главным врагом России на Украине

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Главный противник России в конфликте на Украине не США и не Евросоюз. Наш основной, принципиальный и самый жесткий враг — это Великобритания. Поэтому появившаяся вчера в британской прессе информация о звонке с Даунинг-Стрит в Кремль может показаться удивительной: что это вдруг понадобилось "англичанке"?
Сам звонок был еще в начале года: советник премьер-министра по национальной безопасности Джонатан Пауэлл связался с советником президента России Юрием Ушаковым. Разговор, естественно, шел об Украине, но не имел продолжения — из-за того, что, как пояснили в Кремле, "было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев, но был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию". Однако тут важен сам факт попытки Лондона установить неформальный канал связи с Москвой — и это притом что публично британские власти занимают максимально жесткую позицию в отношении России, не допуская не то что тайных, но даже и официальных переговоров до нашего согласия на "немедленное прекращение войны". А тут вдруг секретный звонок.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Западе заговорили о возвращении Украины в орбиту России
12 ноября, 04:25
Формально все объясняется тем, что в начале года все на Западе волновались из-за возвращения в Белый дом Трампа — а ну как он действительно резко откажется от поддержки Украины и начнет принуждать ее к миру через "уступки русским"? И в Европе, и в Британии очень нервничали — и поэтому звонок Пауэлла вполне мог быть вызван желанием объяснить Москве британскую позицию: что бы ни делал Трамп, Великобритания и Европа не отдадут Украину России, будут поддерживать и вооружать ее. Скорее всего, так и было. Причем Британия говорила не от собственного лица, а от лица всего коллективного Запада за вычетом США (а в коллективный Запад входят не только возглавляемые британским королем Канада с Австралией, но и, например, Япония). Почему так? Потому что Великобритания давно уже не является обычным государством. Можно даже сказать, что Соединенное Королевство последние три века было и остается просто вывеской глобального проекта англосаксонских элит.
Роспуск надстроенной над королевством Британской империи изменил форму этого проекта, но не его содержание. Которое можно описать как план мирового господства — в буквальном смысле этого слова, а не в том карикатурном, который приписывался Гитлеру. У нацистов были планы господства в части Евразии, а дальнейшая экспансия оставалась на уровне фантазий. В свою очередь, у старших братьев (а англосаксы воспринимались немцами как часть германской нации) все куда серьезней. Глобальное господство не означает непременного владения всей землей — оно означает контроль над потоками, процессами и элитами. Государство Великобритания в этом смысле — лишь удобная ширма для конгломерата финансовых, элитарных, управленческих, разведывательных, образовательных структур, которые и составляют стержень англосаксонского глобального проекта. Его публичным главным проводником в послевоенное время стали США, но его мозгом и сердцем была и остается Британия.
Именно поэтому Джонатан Пауэлл — человек куда более опытный и влиятельный, чем его формальный шеф, премьер Стармер, — может позволить себе говорить от лица Запада. Потому что нынешний Запад — это и есть промежуточный результат глобального англосаксонского проекта, так что Лондон говорит не от лица созданной им "коалиции желающих" поддерживать Украину, а от своего собственного, частью которого являются и находящиеся под его влиянием европейские элиты (не все, естественно, но ключевая часть). Именно поэтому Зеленский и не боится Трампа — как он рассказал в вышедшем на днях интервью Guardian: "Король Карл помог мне выстроить отношения с Трампом. Во время государственного визита в Великобританию в сентябре Трамп провел личную встречу с королем. Я не знаю всех подробностей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу несколько важных сигналов... Его Величество очень внимателен к нашему народу. Возможно, "внимателен" — не совсем верное слово. Он очень поддерживает нас".
За три года король Карл III уже трижды принимал Зеленского — такой чести не удостаивался ни один глава иностранного государства. Британский монарх делает это не из-за любви к украинскому народу или уважения к Зеленскому, а потому, что он играет шахматную партию на глобальной доске. Эта игра ведется уже столетия, и Россия периодически оказывается ключевым соперником глобального проекта англосаксов. Даже сейчас, когда, наступая, мы все равно, по сути, держим оборону от англосаксонской геополитической атаки "украинскими" фигурами на собственной половине доски (территории исторической России), Британия не впадает в победный угар — она знает, что ситуация в партии может быстро развернуться в противоположном направлении.
Желания поставить нам шах и мат (нанести стратегическое поражение) уже нет, но есть твердое намерение свести дело к ничьей: заморозке по линии фронта. То, что такая ничья будет фактической победой Британии, которая получит возможность забрать Украину под стратегический контроль Запада, понимают и в Лондоне, и в Москве. Именно поэтому Россия не позволит Британии навязать нам свою игру — диктовать условия и темп поединка. Последний ход, как и последнее слово в борьбе за Украину, всегда останется за Россией. И Лондону придется смириться с этим.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, заявил Песков
12 ноября, 17:15
 
В миреАналитикаРоссияУкраинаВеликобританияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала